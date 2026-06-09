بعد نجاحهما.. صدي البلد يكرم ميرنا وليد ومصطفي شوقي عن "ابن الأصول"

استضاف موقع صدى البلد كلاً من النجمة ميرنا وليد والنجم مصطفى شوقي في ندوة لتكريمهما عن مسرحية “ابن الأصول”، التي تُعرض حاليًا على مسرح ميامي وسط نجاحٍ ساحق.



مسرحية ابن الأصول تدور أحداثها خلال الحقبة الزمنية الحالية حول شاب يحصل على ميراث كبير من والده ولكن شرط حصوله على هذا الميراث أن يكون من أولاد الأصول.

العرض المسرحي الإستعراضي الغنائي ابن الأصول بطولة النجوم ميرنا وليد، مصطفى شوقي، محمود عامر، حسان العربي، حامد سعيد، رشا فؤاد، عبير مكاوي، ليلى مراد، يوسف مراد، نور العزيز وهو من تأليف وإخراج مراد منير.

وحظي العرض المسرحي أبن الأصول باحتفاء جماهيري ونقدي خلال فترة عرضه، خاصة وانه يجمع بين الدراما والكوميديا والاستعراض.