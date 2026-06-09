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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عز وأمينة خليل يكشفان تفاصيل مسلسل الأمير

أحمد عز وتوبا فى مسلسل الأمير
أحمد عز وتوبا فى مسلسل الأمير
أحمد إبراهيم

يواصل مسلسل "الأمير" جذب الأنظار قبل عرضه بوقت طويل، خاصة بعدما كشف المستشار تركي آل الشيخ عن لقطات جديدة من كواليس التصوير، ما زاد من حماس الجمهور للعمل المنتظر، الذي يوصف بأنه واحد من أضخم الإنتاجات الدرامية العربية في السنوات الأخيرة، بفضل فريقه الفني الكبير والإمكانات الإنتاجية الضخمة التي تقف خلفه.

تركي ال الشيخ يشعل حماس الجمهور 

وأشعل المستشار تركي آل الشيخ حماس الجمهور لمسلسل "الأمير"، بطولة أحمد عز، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو من كواليس تصوير العمل المرتقب، الذي ينتظر أن يكون من أبرز وأضخم الأعمال الدرامية العربية خلال الفترة المقبلة.

وكشف الفيديو عن جانب من أجواء التصوير والاستعدادات المكثفة التي يشهدها المسلسل، إلى جانب لقاءات مع عدد من أبطاله الذين تحدثوا عن تجربتهم داخل العمل، مؤكدين أنهم يشاركون في مشروع مختلف يحمل الكثير من عناصر التميز على مستوى القصة والتنفيذ والإنتاج.

أحمد عز يتحدث عن مسلسل الأمير 

وأعرب أحمد عز عن سعادته الكبيرة بالعمل، مؤكدا أن فريق المسلسل يبذل جهدا ضخما من أجل تقديم تجربة استثنائية للجمهور. 

وقال عز خلال الفيديو: "بنشتغل مع مخرج كبير.. وكلنا متحمسين جدا وبنوعد إننا هنعمل حاجة مختلفة وإن شاء الله هتعجب الجمهور جدا.. انتظروا مسلسل الأمير".

أمينة خليل تتحدث عن تجربتها مع الأمير 

من جانبها أكدت الفنانة أمينة خليل حماسها للمشاركة في المسلسل، مشيرة إلى أن أجواء العمل الإيجابية بين فريق التصوير والأبطال تمنح الجميع طاقة كبيرة. وقالت: "مبسوطة جدا بفريق العمل ومتحمسة جدا وإن شاء الله اللي جاي أحلى أحلى".

كما تحدث الفنان سامي الشيخ عن تجربته في المسلسل، معبرا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فيه، ومشيدا بزملائه وأجواء التصوير، وخص أحمد عز بكلمات إشادة، مؤكدا أنه من ألطف الفنانين الذين تعاون معهم، وأن روح التعاون داخل موقع التصوير تساعد الجميع على تقديم أفضل ما لديهم.

أما الفنانة الشابة ياسمينا العبد، فكشفت عن خوضها تجربة جديدة ومختلفة من خلال "الأمير"، خاصة مع وجود عدد كبير من مشاهد الأكشن التي وصفتها بالمميزة، وقالت: "المشاهد طالعة حلوة جدا وكلها أكشن ودي حاجة جديدة عليا".

أبطال مسلسل الأمير 

ويضم مسلسل "الأمير" نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم أحمد عز، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وسامي الشيخ، وياسمينا العبد، وحمزة دياب، إلى جانب مشاركة عدد من الأسماء العالمية، أبرزهم النجم الإسباني بيدرو ألونسو، المعروف بدوره في مسلسل "La Casa de Papel"، والنجمة التركية توبا بويوكستون.

المسلسل من تأليف صلاح الجيهني، وإخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، ومن المقرر عرضه خلال عام 2027، وسط توقعات بأن يكون واحدا من أكثر الأعمال الدرامية العربية إثارة وانتظارا.

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