صور جديدة من كواليس مسلسل «الأمير» تجمع أحمد عز وتوبا بويوكستون

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ، عن صور جديدة من كواليس مسلسل «الأمير»، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وظهر أحمد عز ، في الصور برفقة النجمة التركية توبا بويوكستون، إلى جانب المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، في لقطات لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كواليس مسلسل «الأمير»

ونشر تركي آل الشيخ ، الصور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ، ما زاد من حالة الحماس والترقب للعمل، خاصة مع مشاركة توبا بويوكستون في البطولة والتعاون مع ستيفن هوبكنز، الذي قدم عددًا من الأعمال العالمية الناجحة.

ويواصل صناع مسلسل «الأمير» تصوير مشاهده خلال الفترة الحالية، وسط ترقب كبير من الجمهور لمعرفة المزيد من تفاصيل العمل وموعد طرحه الرسمي.

أبطال مسلسل «الأمير»

ونشر تركي آل الشيخ ، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» صورة الإعلان الرسمي للعمل، والتي تضمنت الكشف عن أبطاله، حيث يشارك في البطولة إلى جانب أحمد عز كل من أمينة خليل، وPedro Alonso نجم مسلسل La Casa de Papel، إلى جانب النجمة التركية Tuba.

والمسلسل من تأليف صلاح الجيهني، وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن المقرر أن يعرض في 2027 "حصريًا على منصة شاهد"، وفقًا لآل الشيخ.

فيلم "7DOGS"

ويشارك أحمد عز إلى جانب كريم عبدالعزيز، في بطولة فيلم "7DOGS" المُرتقب عرضه هذا العام، من قصة تركي آل الشيخ مع فريق "BigTime"، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج البلجيكيين من أصول مغربية عادل العربي، وبلال فلاح، وبميزانية تتجاوز الـ40 مليون دولار، وتم الانتهاء من تصويره في أبريل 2025.