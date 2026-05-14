تحرير 11 مخالفة لـ مخابز بلدية في الباجور والشهداء

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والمنشآت التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالمواصفات المقررة.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتنسيق مع إدارة التموين بالمدينة حملة تفتيشية مكبرة، حيث تم المرور على عدد من المخابز البلدية بنطاق الوحدة المحلية بقرى كفر سنجلف القديم، وبي العرب، وأبو سنيطة،وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (5) محاضر نقص وزن، ومحضر متابعة أرصدة، بالإضافة إلى محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفات.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء حملة تفتيشية على المخابز بساحل الجوابر تضمنت محضر لعدم نظافة المخبز وأدوات العجن، ومحضر عدم إعطاء المواطن بون صرف، ومحضر نقص وزن رغيف الخبز، ومحضر لعدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات المقررة.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لكافة المخالفات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.