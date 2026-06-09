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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 24 محضرًا وضبط 90 كيلو لحوم فاسدة خلال حملات رقابية بقنا

حملة تموينية بقنا
حملة تموينية بقنا
يوسف رجب

أسفرت حملة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بمتابعة أشرف أنور، عن تحرير 8 محاضر لمحلات تعمل بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم رفع 26 حالة إشغال تعوق حركة المواطنين، وتؤثر على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

​كما نجحت الحملة في ضبط 90 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإعدام المضبوطات وفقاً للاشتراطات الصحية المعمول بها، بما يضمن حماية صحة المواطنين وسلامتهم.

​ونفذت الحملة على مدار يومين، بمتابعة طلعت عبدالشافي، نائب رئيس المدينة، وبالتنسيق مع التموين، وهيئة سلامة الغذاء، والطب البيطري، وإدارات تراخيص المحلات، والإشغالات، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية.

​وفي مركز ومدينة فرشوط، برئاسة ممدوح عباس، رئيس المركز، نفذت اللجنة الفرعية المختصة بحصر ومراجعة المنشآت والكيانات غير المرخصة حملة مكبرة بمشاركة عدد من الجهات المعنية، حيث تم فحص 20 منشأة متنوعة، وتبين أن 9 منشآت تمثل خطورة على صحة وسلامة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، فيما أمكن لـ 10 منشآت توفيق أوضاعها، بينما تبين صعوبة تقنين أوضاع منشأة واحدة.

​وشملت الحملة، المرور على 15 منشأة لمراجعة الاشتراطات البيئية ورصد عدد من المخالفات، كما تم فحص محلات المبيدات غير المرخصة، وتحرير محضر كهرباء لمخالفة شروط التعاقد، والمرور على 20 منشأة بواسطة مكتب العمل لتوجيه إنذارات بشأن عقود العاملين، إضافة إلى مراجعة تراخيص 20 منشأة عامة منها 5 غير مرخصة، بينما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 4 محاضر تموينية، ومحضري فواتير، ومحضري عدم إعلان عن الأسعار، في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط وحماية حقوق المواطنين.

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والغذائية بمختلف مراكز المحافظة، حفاظاً على صحة المواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق.

قنا حملات رقابية لحوم فاسدة حملة مكبرة الاشتراطات البيئية محاضر تموينية

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