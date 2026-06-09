تعليم قنا يحصد المركز الثانى جمهورياً في التحدث بالفصحي

حصدت مديرية التربية والتعليم بقنا، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث بالفصحى والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، والتي تنظمها الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦م

وأكد طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المديرية تواصل تحقيق نتائج متميزة في مختلف المسابقات والأنشطة التعليمية، بفضل الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب ورعاية الموهوبين، إلى جانب جهود المعلمين والموجهين في صقل قدرات الطلاب وإعدادهم للمنافسات المختلفة.

وأوضح سعد الدين، بأن نتيجة المسابقة أسفرت عن فوز الطالب أسامة سيد غريب محمد بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية التابعة لإدارة قنا التعليمية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في المسابقة فى عامها الثالث والثلاثين.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بجهود معلمي وخبراء اللغة العربية والموجهين بجميع الإدارات التعليمية، بإشراف حمودة حسن موجه عام اللغة العربية بالمديرية، وتوجيهات الدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم العام، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس حجم العمل المبذول في دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم اللغوية والثقافية.

وأشار سعدالدين، إلى أن مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، تستهدف رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية، وتنمية مهارات التحدث والإلقاء والخطابة، إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء ومهارات اللغة العربية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة للطالب وأسرته ومدرسته وإدارته، متمنيًا لجميع طلاب المحافظة دوام النجاح والتفوق في مختلف المجالات التعليمية والثقافية.