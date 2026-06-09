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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال لقاء جماهيرى.. محافظ قنا يناقش301 شكوى وطلب للمواطنين ويوجه بحلول عاجلة

اللقاء الجماهيري بقنا
اللقاء الجماهيري بقنا
يوسف رجب

ناقش اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، خلال اللقاء المفتوح 301 طلبًا وشكوى متنوعة قدمها المواطنون، وشملت هذه الطلبات توفير المساعدات الإنسانية والمالية العاجلة وصرف معاشات وبحث صرف تكافل وكرامة، إلى جانب تلبية متطلبات خدمات التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري المفتوح مع المواطنين، للاستماع إلى مطالبهم وبحث شكواهم، في إطار حرص القيادة التنفيذية على التواصل المباشر مع أبناء المحافظة وإيجاد حلول فورية ومشروعة لكافة المشكلات التي تواجههم.

وشهد اللقاء كل من: الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.
 

كما بحث محافظ قنا، الملفات المتعلقة بإنهاء التراخيص والتصالح في مخالفات البناء والتقنين، فضلًا عن النظر في شكاوى تخص قطاعات التربية والتعليم، والتموين، والرعاية الصحية، ومياه الشرب، والكهرباء، والمرافق العامة، بالإضافة إلى دراسة طلبات الحصول على وحدات بالإسكان الشعبي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب في القطاع الخاص.

وأكد محافظ قنا، أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية تأتي على رأس أولويات الأجندة اليومية والجهاز التنفيذى للمحافظة، مشيرًا إلى أن الأبواب مفتوحة دائمًا أمام الجميع للاستماع إليهم، موجهاً الجميع بالدراسة الفورية لكافة الشكاوى والطلبات التي تم طرحها، وسرعة الرد عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان نيل كل مواطن حقه القانوني بكل سهولة ويسر.
 

قنا اللقاء المفتوح المساعدات الإنسانية التضامن الاجتماعي اللقاء الجماهيري أخبار قنا

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