مصرع شخص في حادث سيارة بطريق قنا القصير

لقي شخص مصرعه إثر حادث مرورى، أثناء إصلاح سيارته بطريق قفط – القصير بنطاق محافظة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص في حادث مرورى بطريق قفط القصير.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع هاني عطا 47 عاما، أثناء إصلاح سيارته على طريق قفط القصير، حيث صدمته سيارة على الطريق، ما أدى لمصرعه في الحال.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.