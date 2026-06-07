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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى قنا الجامعى ينقذ مريضة أصيبت فى حادث قطار

الفريق الجراحى بمستشفى قنا الجامعى
الفريق الجراحى بمستشفى قنا الجامعى
يوسف رجب

نجح فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية، في إنقاذ حياة مريضة 47 عامًا، تعرضت لإصابة بالغة إثر حادث قطار، بعد إجراء جراخة دقيقة لتثبيت لعظمة القص بالصدر.

قال الدكتور عبدالرحمن خيرى، مدير مستشفى الحرم الجامعى، إن المستشفى استقبل مريضة تعاني من كسر حاد بعظمة القص مصحوبًا بنزيف حاد داخل الصدر وهبوط شديد بالدورة الدموية وانخفاض حاد في ضغط الدم ونقص شديد في نسبة الأكسجين بالدم، بالإضافة إلى وجود كسور متعددة بمناطق مختلفة من الجسم.


وتابع خيرى، وعلى الفور تم إدخال المريضة إلى وحدة العناية المركزة، حيث جرى استقرار العلامات الحيوية وعقد اجتماع متعدد التخصصات MDT بمشاركة الأقسام الجراحية المختلفة لوضع الخطة العلاجية المناسبة للحالة.

وأضاف مدير مستشفى الحرم الجامعى، وأجرى فريق جراحة القلب والصدر تفريغ للنزيف داخل التجويف الصدري والمنصف، ثم إجراء عملية تثبيت لعظمة القص بنجاح بعد استقرار الحالة، وهو ما ساهم في استعادة استقرار جدار الصدر وتحسين كفاءة التنفس والسيطرة على النزيف والحد من المضاعفات المحتملة.

وأوضح الدكتور كرم مسلم، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، بأن هذه التدخلات الجراحية الدقيقة تمثل أحد الأدوار الحيوية التي يقوم بها القسم في التعامل مع حالات الطوارئ والإصابات الحرجة، بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى وتحسين فرص التعافي.

وأضاف مسلم، بأن الجراحة تكللت بالنجاح، وتم نقل المريضة إلى وحدة العناية المركزة لاستكمال الرعاية الطبية والمتابعة اللازمة، لافتاً إلى أن نجاح مثل هذه الحالات جاء انعكاسا لكفاءة الفرق الطبية والتكامل بين مختلف التخصصات داخل المستشفى، بما يضمن تقديم رعاية صحية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة لخدمة الإقليم.
 

وضم الفريق الطبي كل من: الدكتورة شيماء أحمد مسلم، استشاري جراحة القلب والصدر، والطبيب عمرو محمد حسن، والطبيب أحمد كامل، طبيبي جراحة القلب والصدر المقيمين، كما شارك من قسم التخدير الدكتور مصطفى سعد مدرس مساعد بقسم التخدير، والطبيب محمد عمر، طبيب مقيم بقسم التخدير، تحت إشراف الدكتور أحمد إسماعيل، مدرس بقسم التخدير والعناية المركزة، وشارك في العملية من هيئة التمريض محمود سيد و محمد فندي.

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