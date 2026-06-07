قافلة مجانية متخصصة للعيون بمدينة قنا.. تعرف على المواعيد

أعلنت مؤسسة مصر الخير، عن تنظيم قافلة طبية متخصصة في طب وجراحة العيون بمحافظة قنا، وذلك بالتعاون مع مستشفى متخصصة بالقاهرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، في إطار جهود محافظة قنا للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور خالد عمران، مدير مؤسسة مصر الخير بقنا والأقصر والبحر الأحمر، إنه سوف يتم تنفيذ القافلة بمقر مستشفى خاص بمحافظة قنا يومي 17 و18 يونيو 2026، حيث تشمل إجراء الكشف الطبي للحالات المستحقة، وتوفير الفحوصات اللازمة، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية بالمجان للحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي، خاصة حالات المياه البيضاء والظفرة.

وأشار عمران، إلى أن القافلة تأتي في إطار حرص مؤسسة مصر الخير على تقديم خدمات طبية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بما يسهم في تعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي، مؤكدًا أهمية التعاون مع مؤسسة مصر الخير في تنفيذ المبادرات والقوافل الطبية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة بالمجان للفئات المستحقة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه القافلة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة، والوصول بالخدمات الطبية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

