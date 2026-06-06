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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا..إعادة فتح طريق مغلق منذ 10 سنوات بنجع حمادى

فتح طريق بقنا
فتح طريق بقنا
يوسف رجب

واصلت الأجهزة التنفيذية بنجع حمادي، جهودها المكثفة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بشأن تعزيز منظومة النظافة العامة، وتحسين البيئة، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين المظهر الحضاري بمختلف قرى المركز.

وفي استجابة فورية لشكاوى المواطنين، نجحت الوحدة المحلية لقرية هو، برئاسة عرفان فكار، في إعادة فتح طريق خلف عمارات الألومنيوم ناحية مدخل شركة عثمان، بعد أن ظل مغلقاً لأكثر من 10 سنوات بسبب تراكم الهيش ومخلفات البناء، وهو ما كان يتسبب في إعاقة حركة المواطنين بالمنطقة.

كما أسفرت جهود الحملة، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس مركز، عن تنفيذ أعمال نظافة موسعة بقرية أولاد نجم القبلية، استهدفت عدداً من المناطق الحيوية شملت أولاد نجم القبلية، والشطبية، والطريق السريع، وذلك ضمن خطة مستمرة للحفاظ على النظافة العامة، وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين.

وتمكنت الحملة من رفع نحو طن ونصف من القمامة والمخلفات الصلبة من المناطق المستهدفة، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية، والدفع بمعدات الوحدة المحلية للحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية.

وفي قرية الرحمانية، واصلت الوحدة المحلية برئاسة ياسر عبدالعليم، جهودها لدعم منظومة النظافة بالتعاون مع الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم توفير لودر وسيارة كبيرة للمشاركة في تنفيذ حملة موسعة أسفرت عن رفع نحو 43 طناً من المخلفات والقمامة من شوارع القرية والقرى التابعة لها، ليصل إجمالي ما تم رفعه إلى نحو 44 طن.
 

قنا منظومة النظافة المظهر الحضاري مخالفات البناء أخبار قنا

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