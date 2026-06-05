قنا: إنذار 39 محلا وورشة غير مرخصة في نجع حمادى.. صور

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بمواصلة تكثيف الحملات الميدانية بمختلف مراكز المحافظة لرفع الإشغالات، وإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، والتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة للعمل، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة الانضباط بالشوارع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، تنفيذ حملاتها المكبرة لاستهداف إشغالات المقاهي والكافيهات والمطاعم بعدد من الشوارع الحيوية بالمدينة، حيث نجحت الحملات في إزالة المعوقات التي تعرقل حركة المواطنين والمركبات، وفتح الأرصفة أمام المارة، بما أسهم في تعزيز السيولة المرورية، وإعادة الانضباط إلى الشارع العام.

وأكد حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، استمرار الحملات اليومية صباحاً ومساءً لمتابعة التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالاشتراطات القانونية، والتصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات، بما يحقق الانضباط، ويحسن الصورة الحضارية للمدينة والقرى التابعة لها، ويعزز جهود الدولة في تطبيق القانون وتحقيق بيئة حضارية آمنة للمواطنين.

وتابع الزمقان، أنه قاد الحملة ميدانيًا حاتم يمني، نائب رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، حيث تم المرور على عدد من المنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالمساحات القانونية المخصصة لها، وعدم التعدي على حرم الطريق العام، مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه المخالفات المرصودة، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين.

وكثفت الوحدة المحلية جهودها بقرية بهجورة، من خلال تنفيذ حملة موسعة بقيادة أحمد محمود، نائب رئيس المركز، وبحضور عبير عبدالحافظ، رئيس القرية، للمرور على المحال العامة والورش غير المرخصة، حيث أسفرت الحملة عن توزيع أكثر من 39 إنذاراً رسمياً لأصحاب ورش النجارة والمحال التجارية والمنشآت العامة، وذلك لتوفيق أوضاعهم القانونية، واستكمال إجراءات الترخيص قبل اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع وفقاً للقانون.