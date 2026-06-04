تعليم قنا تنهى استعداداتها النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

أنهت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، استعداداتها النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2025-2026م، المقرر أن تبدأ يوم السبت ٦ يونيو وتستمر حتى الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦م.

وأشار طارق محمد سعد الدين، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، إلى أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادى العام ٦٠٦١٩ طالب وطالبة، موزعين على 297 لجنة على مستوى المحافظة.

وشدد سعد الدين، على الإلتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، بالإضافة إلى حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتوفير كافة سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة فى المواعيد المحددة ، وتطبيق أقصى درجات التأمين لأسئلة الامتحانات، والتأكيد على مطابقتها للمواصفات الفنية والورقة الامتحانية الواضحة الخالية من الغموض.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بقنا ، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، لتكون على تواصل مستمر على مدار الساعة بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير وانتظام الامتحانات.



