محافظ قنا يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بـ قوص لتعزيز منظومة النظافة

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مصنع المخلفات الصلبة بمدينة قوص، في إطار متابعته المستمرة لمنظومة النظافة، وتحسين الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين، والوقوف على كفاءة تشغيل المنشآت المعنية بإدارة المخلفات.

واستمع محافظ قنا، خلال جولته إلى شرح مفصل حول مراحل تدوير المخلفات داخل المصنع، بداية من أعمال الفرز والاستقبال، وصولًا إلى عمليات المعالجة، والاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير، بما يسهم في تقليل حجم المخلفات، والحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا، على أهمية رفع كفاءة العمل داخل المصنع، وتطبيق أحدث الأساليب في إدارة المخلفات، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، ويدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين مستوى النظافة العامة.



وأشار الببلاوي، إلى أن تطوير منظومة إدارة المخلفات يمثل أحد المحاور المهمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية والتنموية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



جاءت الجولة بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد نصر، مستشار المحافظ لشؤون البيئة والمخلفات الصلبة، وأحمد الزين، مدير إدارة المخلفات الصلبة، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية.



