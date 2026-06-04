محافظ قنا يحيل رؤساء قريتي الكلالسة وخزام للتحقيق لتقاعسهم فى التعامل مع الاشغالات

قرر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إحالة رئيس قرية الكلالسة، ورئيس قرية خزام للتحقيق لعدم الجدية في إزالة الإشغالات، تأكيدًا لمبدأ المتابعة والمحاسبة، وتحقيق الانضباط في الأداء التنفيذي.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة قوص، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية، والمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، إلى جانب المشروعات المقترح إدراجها ضمن خطة العام المالي 2026/2027.

رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، بهدف الوقوف على معدلات التنفيذ، ورصد الاحتياجات الفعلية للمواطنين على أرض الواقع.



واستهل محافظ قنا، جولته بتفقد مقترحات الخطة الاستثمارية الخاصة بأعمال تطوير، وتجميل، ورفع كفاءة محيط ميداني المسجد العمري ومسجد أبو العباس بمدينة قوص، وتركيب بلاط الإنترلوك بهما، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يسهم في تحسين الصورة الحضارية للمدينة، وتوفير بيئة حضارية ملائمة للمواطنين.



وخلال الجولة، تابع محافظ قنا جاهزية نقطة إطفاء قوص للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ، حيث اطمأن على مستوى الاستعدادات الفنية، والإمكانات المتاحة لضمان سرعة الاستجابة، وحماية الأرواح والممتلكات.



وتفقد محافظ قنا، مبنى الحملة الميكانيكية، ومجمع المواقف بمدينة قوص، ومقترح رفع كفاءة ورصف الطريق بقرية عباسة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، ويسهم في تسهيل حركة المواطنين.



كما تابع الببلاوي، أعمال إنشاء مستشفى قوص الجديدة بمنطقة عباسة، على مساحة 5 أفدنة، مشددًا على أهمية المشروع في تعزيز المنظومة الصحية، وتوفير خدمات طبية متكاملة لأهالي المركز والقرى التابعة له.



كما شملت الجولة، تفقد مقترح إنشاء كوبري المعري أمام مدرسة سان استيفانو، إلى جانب متابعة مقترحات رصف عدد من الطرق بقرية خزام، بما يدعم شبكة الطرق الداخلية، ويرفع كفاءة الحركة المرورية، وييسر تنقل المواطنين بين مختلف المناطق.



كما تفقد المحافظ موقع إنشاء مشاية المدرسة الإعدادية بالمفرجية، وأعمال التوسعة المقترحة لكوبري العبابدة على ترعة أبو الجود بقرية شنهور، موجهًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بسرعة رفع كافة الإشغالات الموجودة بميدان النوبة، ومدخل قرية المفرجية بطريق السحارة بخزام، وإزالة الإشغالات الموجودة بمدخل كوبري حجازة، لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين المظهر العام.



وشدد الببلاوي، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في دعم مشروعات البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.