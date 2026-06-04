جامعة قنا: إدراج مجلة العلوم البيطرية ضمن تصنيف"سكوبس"الدولى

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، إن مجلة جنوب الوادي الدولية للعلوم البيطرية، الصادرة عن كلية الطب البيطري بقنا ، تم إدراجها وتصنيفها رسمياً ضمن الربع الثالث "Q3" في قاعدة البيانات العالمية الشهيرة "سكوبس".

وأكد رئيس جامعة قنا، بأن هذا الإنجاز الأكاديمي الدولي الجديد يمثل خطوة محورية تؤكد ريادة الجامعة وتطورها المستمر في مجال البحث العلمي الدولي، ويأتي نتاجاً لاستراتيجية الجامعة المتكاملة لرفع كفاءة ومستوى مجلاتها العلمية لتصل إلى أعلى المستويات العالمية.





وتابع عكاوى، وبما يسهم في تعزيز التصنيف الدولي للجامعة ودعم مسيرة البحث العلمي عالمياً، كما وجه رئيس الجامعة الشكر الى لجنة المجلات والدكتور محمد عبد الصيور عميد كلية الطب البيطري وهيئة تحرير المجلة.

فيما أوضح الدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن هذا التميز الدولي يعد ثمرة للعطاء المخلص والشراكة الناجحة بين إدارة المجلة وأعضاء هيئة التحرير وفريق العمل الحالي، مشيداً بالدور المحوري للمحكمين الذين يضمنون رصانة المحتوى العلمي.

وأضاف نائب رئيس جامعة قنا، أن ثقة الباحثين الذين اتخذوا من المجلة منصة علمية رصينة لتقديم نتاجهم الفكري كانت المحرك الأساسي لهذا النجاح، داعياً كافة الباحثين الراغبين في النشر الدولي المتميز إلى الاطلاع على قواعد النشر وإرسال أبحاثهم عبر الموقع الإلكتروني للمجلة على بوابة بنك المعرفة المصري لمواصلة هذه المسيرة العلمية الناجحة.