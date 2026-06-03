محافظ قنا يتفقد كورنيش النيل بنقادة سيرًا على الأقدام

أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة ميدانية سيرا على الأقدام بمدينة نقادة لمتابعة أعمال تطوير كورنيش نقادة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، وعدد من المناطق السكنية ذات الطابع المعماري الخاص، وذلك في إطار جهود المحافظة لدفع عجلة التنمية، وتحسين جودة الحياة بمختلف المراكز والمدن.

واستهل محافظ قنا، جولته بالاستماع إلى شرح مفصل بشأن مشروع كورنيش النيل بمدينة نقادة، والذي يجري تنفيذه بطول يقارب 1200 متر لخدمة نحو 200 ألف نسمة، ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية الدولة نحو تحسين المشهد الحضاري، والاستفادة من المقومات الطبيعية للمحافظة.

ووجه محافظ قنا، مقاول المشروع بضرورة الالتزام بالمخطط الزمني، نظراً لتأخره عن الجدول الزمني المخطط له، مؤكدًا على ضرورة رفع معدلات الإنجاز لتدارك هذا التأخير، مع الالتزام التام بكافة المواصفات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة لضمان تنفيذ المشروع بالشكل الحضاري والمستدام الذي يخدم المواطنين.

كما شملت الجولة، تفقد المنازل ذات الطابع الخاص المحاذية لكورنيش النيل، وقصر الخواجة جبرة شنودة، حيث تابع المحافظ الحالة الإنشائية لتلك المباني، ووجه بالحفاظ على الطابع التراثي للمناطق ذات القيمة التاريخية، مع دراسة سبل الاستفادة منها، بما يخدم التنمية السياحية والثقافية بمدينة نقادة.

وكلف محافظ قنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بتشكيل لجنة متخصصة لحصر جميع المنازل الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء المواطنين المتواجدين بها، حفاظا على سلامتهم، مع تنفيذ أعمال الإزالة للمباني التي تمثل خطورة مؤكدة، والتوثيق الكامل لجميع الإجراءات المتخذة وفقا للقانون.

وعلى هامش الجولة، تفقد محافظ قنا، موقف قرى نقادة داخل المدينة، موجهًا مجلس المدينة بالتنسيق مع إدارة المرور لنقل كافة المركبات إلى داخل الموقف، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية، والحد من التكدسات، مع سرعة العمل على تجهيز الموقف بالشكل المناسب لخدمة المواطنين.

رافق محافظ قنا، خلال الجولة كل من: الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس صالح بغدادي، وكيل وزارة الري، والمهندس محمد سعيد، مفتش حماية النيل، والمهندس ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

