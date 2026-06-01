الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خلال جولة تفتيشية.. صحة قنا تحيل صيادلة متغيبين للتحقيق

جولة إدارة الصيدلة
جولة إدارة الصيدلة
يوسف رجب

أحالت لجنة تفتيش صيدلي حكومي بصحة قنا، صيادلة متغيبين عن العمل إلى التحقيق، تأكيداً لتحقيق الإنضباط الإداري وانتظام تقديم الخدمات الصحية، مع إعداد تقارير تفصيلية بنتائج التفتيش وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي ملاحظات أو مخالفات تم رصدها.

جاء ذلك خلال مواصلة فرق التفتيش الصيدلي الحكومي تنفيذ جولاتها الميدانية المكثفة على المنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة، فى إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بضرورة تعزيز الرقابة على المنظومة الدوائية ومتابعة انتظام العمل داخل المؤسسات الصحية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن إدارة الصيدلة بالمديرية بقيادة الدكتورة أسماء محمد مصطفى، مدير عام إدارة الصيدلة، وضعت خطة مرور دورية تستهدف صيدليات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، بالإضافة إلى صيدليات الوحدات الصحية، بهدف التأكد من جودة الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين وإنتظام سير العمل داخل تلك المنشآت.

وشملت أعمال المرور متابعة تواجد الصيادلة خلال فترات العمل المختلفة والتأكد من توافر الأدوية الأساسية وأدوية الطوارئ والأمصال، إلى جانب مراجعة إجراءات صرف الأدوية ومدى الإلتزام بالتعليمات المنظمة للعمل الصيدلي.

كما واصلت فرق التفتيش التابعة لإدارة الصيدلة بالمديرية، بالتعاون مع مفتشي الإدارات الصحية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الصيدليات الحكومية والمنشآت الصحية، لمراجعة الأعمال الصيدلانية والتأكد من توافر الأدوية وإنتظام تقديم الخدمة الدوائية.

وتضمنت الجولات مراجعة أساليب تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من سلامة أماكن الحفظ ومتابعة تواريخ الصلاحية، وفحص السجلات ودفاتر العهد والحركة الدوائية بما يضمن الحفاظ على جودة الأدوية وسلامتها.

كما تم متابعة منظومة توزيع وصرف الأدوية للتأكد من توافرها بالكميات المناسبة وفق معدلات الإستهلاك الفعلية بما يسهم فى منع حدوث أي نقص داخل المنشآت الصحية.

وحرصت فرق التفتيش على التأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل الصيدليات والإلتزام بالتخزين الجيد إلى جانب متابعة توافر أدوية الأمراض المزمنة وضمان صرفها للمرضى بصورة منتظمة مع تقديم الإرشادات الدوائية اللازمة للمترددين على المنشآت الصحية.


بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
طريقة عمل الكشك
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
