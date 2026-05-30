بعد20 كيلو من الواقعة.. العثور على جثة طفلة ألقتها والدتها فى النيل بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا على جثة طفلة غارقة فى نهر النيل أمام جزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف شمال قنا.

وتبين أن الجثة للطفلة أشرقت ٤ أعوام، التى يجرى البحث عنها منذ ١٢ يوماً، فى مياه نهر النيل، بعدما ألقتها والدتها فى النيل من أعلى كوبرى دندرة العلوى بمدينة قنا.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستكمال التحقيقات فى الواقعة المؤلمة التى شهدتها محافظة قنا يوم ١٨ من الشهر الجارى.

وكان كوبرى دندرة العلوى بمدينة قنا، شهد واقعة مؤلمة، حيث ألقت مشرفة تمريض طفليها" ولد وبنت" فى نهر النيل من أعلى الكوبرى، ثم ألقت بنفسها وراءهم، ما أدى إلى مصرع طفليها غرقا وسط مياه النيل.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنقاذ السيدة قبل غرقها، وانتشال الرضيع جثة هامدة، فيما تواصلت عمليات البحث لانتشال جثمان الطفلة الثانية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وجرى التحفظ على مشرفة التمريض، وإحالتها للنيابة العامة، والتى قررت حبسها على ذمة القضية، فيما جرى إيداع جثة الرضيع مشرحة المستشفى.