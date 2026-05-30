مصاب بجروح وكدمات متفرقة.. ضبط المتهم بالتعدي على جاره في الدقهلية
الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة من طراز "أوربيتر" في أجواء جزيرة قشم
لإعادة الحجيج.. رئيس بعثة الحج يعلن موعد انطلاق الجسر الجوي بين جدة والقاهرة
بعد فحوص طبية.. طبيب ترامب يؤكد أنه «مؤهل تماما» لأداء مهامه الرئاسية
مستشار المرشد الإيراني: ترامب يخون الدبلوماسية بمواصلته الحصار
الدفاع الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكرانيا في مقاطعة سومي
بعد شكاوى المواطنين.. الشيوخ يطالب بخطة طوارئ لعدم تكرار أزمة ماكينات الـ ATM بالأعياد
رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي
سفراء التتش.. حكاية غزو الموهوبين من شباب الأهلي دوريات أوروبا
طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك
خلاف أسري انتهى بمأساة.. مصرع فتاة قاصر على يد والدها في سوهاج
الأوقاف: لا يجوز تصوير الأضحية خلال التضحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بعد20 كيلو من الواقعة.. العثور على جثة طفلة ألقتها والدتها فى النيل بقنا

الطفلة أشرقت
عثرت أجهزة الأمن بقنا على جثة طفلة غارقة فى نهر النيل أمام جزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف شمال قنا.

وتبين أن الجثة للطفلة أشرقت ٤ أعوام، التى يجرى البحث عنها منذ ١٢ يوماً، فى مياه نهر النيل، بعدما ألقتها والدتها فى النيل من أعلى كوبرى دندرة العلوى بمدينة قنا.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستكمال التحقيقات فى الواقعة المؤلمة التى شهدتها محافظة قنا يوم ١٨ من الشهر الجارى.

وكان كوبرى دندرة العلوى بمدينة قنا، شهد واقعة مؤلمة، حيث ألقت مشرفة تمريض طفليها" ولد وبنت" فى نهر النيل من أعلى الكوبرى، ثم ألقت بنفسها وراءهم، ما أدى إلى مصرع طفليها غرقا وسط مياه النيل.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنقاذ السيدة قبل غرقها، وانتشال الرضيع جثة هامدة، فيما تواصلت عمليات البحث لانتشال جثمان الطفلة الثانية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وجرى التحفظ على مشرفة التمريض، وإحالتها للنيابة العامة، والتى قررت حبسها على ذمة القضية، فيما جرى إيداع جثة الرضيع مشرحة المستشفى.

