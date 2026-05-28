وكيل صحة قنا تحيل المتغيبين عن العمل بوحدتي المحروسة والترامسة للتحقيق

وجهت الدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة بقنا، بإحالة المتغيبين بوحدتى المحروسة والترامسة الصحيتين، للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بعدما تم رصد غياب عدد من العاملين بالوحدتين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على الوحدة الصحية بالمحروسة والوحدة الصحية بالترامسة، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جاهزية الوحدتين لإستقبال المواطنين خلال فترة العيد، بتوجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، وفي إطار المتابعة الميدانية المكثفة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وشملت الجولة المرور على أقسام الإستقبال والطوارئ والخدمات الوقائية والعلاجية داخل الوحدتين، حيث تابعت وكيل المديرية مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة والمترددين على الوحدات الصحية خلال الاجازات.



وشددت وكيل مديرية الصحة بقنا، على استمرار المتابعة الميدانية لكافة الوحدات والمنشآت الصحية للتأكد من الإنضباط الإداري وإنتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



كما راجعت عاطف، توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية اللازمة داخل الوحدتين، والتأكد من كفاية الأرصدة وتوافر الإحتياجات الأساسية التي تضمن إستمرار تقديم الخدمة الطبية بصورة منتظمة، إلى جانب متابعة أعمال التسجيل والتردد وانتظام العمل داخل العيادات المختلفة.

وأكدت وكيل مديرية الصحة بقنا، خلال الجولة ضرورة الإلتزام الكامل بمواعيد النوبتجيات وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، لضمان سرعة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار الساعة، خاصة خلال فترات الأعياد التي تشهد زيادة في معدلات التردد على المنشآت الصحية.



