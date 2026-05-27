محافظ قنا يشارك أطفال وأسر شهداء العمل وذوي الهمم فرحة عيد الأضحى

شارك اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أبنائه من أطفال دور رعاية وأسر شهداء العمل من العاملين بالمحافظة والشرطة وذوى الهمم، فرحه الاحتفال بالعيد، خلال الكرنفال الفنى الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، بمدينة قنا الجديدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد شريف أشرف نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ زين العابدين على، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، ومجدى نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هدى السعدى، مقرر المجلس القومى للمرأة بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوجدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والقمص بولس ألبير، ممثل عن الكنيسة الأرثوذوكسية بقنا، والمهندس عبد الرحيم الزقيم، نائب رئيس جهاز قنا الجديدة، والدكتورة سلمى القاضي، مقرر المجلس القومي للأمومة والطفولة بقنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

تضمنت فقرات الكرنفال الفنى توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال والمثلجات، لإدخال البهجة والسرور عليهم فى عيد الأضحى المبارك، كما تضمن عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا وفقروة التنورة التى حازت على إعجاب الأطفال، بجانب عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية شارك فى تقديمها فرقة أطفال قصر ثقافة قنا، كما تم تجهيز الألعاب الترفيهية بدريمز بارك للألعاب بالمجان.

وحرص محافظ قنا، على التقاط الصور التذكارية وتوزيع العيديات على أبنائه، مستمعا إلى أسر الأيتام وشهداء العمل وتلبية مطالبهم، موجهاً مديرية التضامن والأجهزة المعنية بدراسة وحل مشاكلهم وسرعة تلبية طلباتهم، كما اطمئن على أحوال ابنائه الأطفال وعن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم داخل مؤسساتهم الأهلية.

شارك فى الاحتفالية أطفال عدة مؤسسات، بالإضافة إلى ذوى الهمم، وأسر شهداء العمل من العاملين بالديوان العام للمحافظة والشرطة، الذين توفوا أثناء آداء عملهم وهم أسر الشهداء " أحمد حامد الرشيدي، وحمودة أحمد، ومصطفى النجار، ومحمد المختار، وعلى مبارك، وهلال محمود، أحمد مراد، وأسرة المرحومة سماح الجميلى".










