أغرب عادات عيد الأضحى حول العالم.. من «خطف الخروف» في الصين إلى «تكحيل الأضحية» في ليبيا

رغم أن عيد الأضحى المبارك يجمع المسلمين حول العالم على شعائر واحدة، فإن طرق الاحتفال به تختلف بشكل لافت من دولة لأخرى، حيث تحتفظ بعض الشعوب بعادات وتقاليد غريبة توارثتها عبر الأجيال، لتتحول إلى طقوس مميزة تثير دهشة الكثيرين.

أشهر عادات عيد الأضحى حول العالم

وفي عدد من الدول الإسلامية، تمتزج الأجواء الدينية بالتراث الشعبي، فتظهر ممارسات غير مألوفة تبدأ من مسابقات “خطف الأضحية” على ظهور الخيل، ولا تنتهي عند تزيين الخراف بالكحل والحناء.

الصين.. لعبة “خطف الخروف” على ظهور الخيل

في مقاطعة “شينجيانغ” الصينية ذات الأغلبية المسلمة، يحتفل السكان بعيد الأضحى بطريقة فريدة تعرف باسم “خطف الخروف”.

وبعد الانتهاء من صلاة العيد، ينطلق الرجال على ظهور الخيل بسرعة كبيرة في منافسة حماسية تهدف إلى التقاط الخروف من الأرض دون السقوط، وسط تجمعات جماهيرية وأجواء احتفالية ضخمة.

أشهر عادات عيد الأضحى حول العالم

ليبيا.. تكحيل عين الأضحية قبل الذبح

ومن أغرب عادات عيد الأضحى في ليبيا، قيام بعض العائلات بوضع الكحل العربي في عيني الخروف قبل ذبحه.

ويعتبر الليبيون هذه العادة نوعًا من التبجيل لشعيرة الأضحية، بالإضافة إلى اعتقاد شعبي بأنها تجلب البركة وتعكس جمال الأضحية قبل النحر.

أشهر عادات عيد الأضحى حول العالم

فلسطين.. طعام الموتى على حواف القبور

في بعض المناطق الفلسطينية، تبدأ أولى ساعات العيد بزيارة المقابر، حيث تحرص بعض العائلات على وضع أطباق من اللحوم والحلوى بجوار قبور ذويهم الراحلين، مع قراءة القرآن والدعاء لهم.

وتُعد هذه العادة من الطقوس المرتبطة بإحياء ذكرى الموتى خلال المناسبات الدينية.

أشهر عادات عيد الأضحى حول العالم

الجزائر.. مصارعة الخرفان قبل العيد

أما في الجزائر، فتتحول بعض الساحات الشعبية قبل عيد الأضحى إلى حلبات لمصارعة الكباش، حيث يتنافس مربو الأغنام لاستعراض قوة خرافهم وسط حضور جماهيري كبير.

ويحصل الكبش الفائز في بعض المناطق على شهرة واسعة بين الأهالي وأسواق الماشية.

أشهر عادات عيد الأضحى حول العالم

باكستان.. تزيين الأضاحي بالحناء والأجراس

وتشتهر باكستان بعادة تزيين الأضاحي قبل العيد، إذ يتم رسم الحناء على الخراف وتعليق الأجراس والقلائد الملونة حول أعناقها.

كما يتعامل الأطفال مع الأضاحي باعتبارها حيوانات أليفة، ويعتنون بها حتى موعد الذبح.

أشهر عادات عيد الأضحى حول العالم

اليمن.. حمامات البخار استعدادًا للعيد

في اليمن، يحرص كثير من الرجال على زيارة حمامات البخار الشعبية المعروفة باسم “المقشامة” خلال وقفة عرفة أو صباح العيد.

ويعتبر اليمنيون هذا الطقس وسيلة للاسترخاء واستقبال العيد بالنشاط والحيوية بعد أيام من الاستعدادات المكثفة.

أشهر عادات عيد الأضحى حول العالم

عيد واحد.. وثقافات متعددة

ورغم اختلاف هذه الطقوس والعادات من بلد لآخر، فإنها تعكس التنوع الثقافي الكبير داخل العالم الإسلامي، وتؤكد أن عيد الأضحى لا يقتصر فقط على الشعائر الدينية، بل يمتد ليحمل ملامح الهوية الشعبية والتراث المحلي لكل مجتمع.