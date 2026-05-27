قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق
الصحة: إلزام شركات الطيران والتوكيلات الملاحية بتطهير وسائل نقل الحجاج
امتلاء المسجد الحرام بالحجاج أثناء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة | صور
«كاش أواي» من البنك الأهلي.. بديل ذكي لـ ATM في الإجازات والأعياد
الحجاج يتوافدون على منى لاستكمال مناسك الحج.. رئيس البعثة: عملية التفويج تمت بيسر
استشهاد 5 أشخاص و إصابة 3 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية أول أيام عيد الأضحى وضخ كميات كبيرة من اللحوم
بث مباشر.. حجاج بيت الله يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى
"سار" تعلن تفويج قطار المشاعر لـ357 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى منى
الصحة: تقديم 22 ألفا و360 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية
الأزهر للفتوى: يبدأ الحاج طوافه باستلام الحجر الأسود بيمينه وتقبيله إذا تيسر له ذلك
الزراعة: نحر الأضاحي مجانا.. وحملات لحماية الأراضي بـ8 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أغرب عادات عيد الأضحى حول العالم.. من «خطف الخروف» في الصين إلى «تكحيل الأضحية» في ليبيا

أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية
أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية
آية التيجي

رغم أن عيد الأضحى المبارك يجمع المسلمين حول العالم على شعائر واحدة، فإن طرق الاحتفال به تختلف بشكل لافت من دولة لأخرى، حيث تحتفظ بعض الشعوب بعادات وتقاليد غريبة توارثتها عبر الأجيال، لتتحول إلى طقوس مميزة تثير دهشة الكثيرين.

أشهر عادات عيد الأضحى حول العالم

وفي عدد من الدول الإسلامية، تمتزج الأجواء الدينية بالتراث الشعبي، فتظهر ممارسات غير مألوفة تبدأ من مسابقات “خطف الأضحية” على ظهور الخيل، ولا تنتهي عند تزيين الخراف بالكحل والحناء.

الصين.. لعبة “خطف الخروف” على ظهور الخيل

في مقاطعة “شينجيانغ” الصينية ذات الأغلبية المسلمة، يحتفل السكان بعيد الأضحى بطريقة فريدة تعرف باسم “خطف الخروف”.

وبعد الانتهاء من صلاة العيد، ينطلق الرجال على ظهور الخيل بسرعة كبيرة في منافسة حماسية تهدف إلى التقاط الخروف من الأرض دون السقوط، وسط تجمعات جماهيرية وأجواء احتفالية ضخمة.

أشهر عادات عيد الأضحى حول العالم

ليبيا.. تكحيل عين الأضحية قبل الذبح

ومن أغرب عادات عيد الأضحى في ليبيا، قيام بعض العائلات بوضع الكحل العربي في عيني الخروف قبل ذبحه.

ويعتبر الليبيون هذه العادة نوعًا من التبجيل لشعيرة الأضحية، بالإضافة إلى اعتقاد شعبي بأنها تجلب البركة وتعكس جمال الأضحية قبل النحر.

أشهر عادات عيد الأضحى حول العالم

فلسطين.. طعام الموتى على حواف القبور

في بعض المناطق الفلسطينية، تبدأ أولى ساعات العيد بزيارة المقابر، حيث تحرص بعض العائلات على وضع أطباق من اللحوم والحلوى بجوار قبور ذويهم الراحلين، مع قراءة القرآن والدعاء لهم.

وتُعد هذه العادة من الطقوس المرتبطة بإحياء ذكرى الموتى خلال المناسبات الدينية.

أشهر عادات عيد الأضحى حول العالم

الجزائر.. مصارعة الخرفان قبل العيد

أما في الجزائر، فتتحول بعض الساحات الشعبية قبل عيد الأضحى إلى حلبات لمصارعة الكباش، حيث يتنافس مربو الأغنام لاستعراض قوة خرافهم وسط حضور جماهيري كبير.

ويحصل الكبش الفائز في بعض المناطق على شهرة واسعة بين الأهالي وأسواق الماشية.

أشهر عادات عيد الأضحى حول العالم

باكستان.. تزيين الأضاحي بالحناء والأجراس

وتشتهر باكستان بعادة تزيين الأضاحي قبل العيد، إذ يتم رسم الحناء على الخراف وتعليق الأجراس والقلائد الملونة حول أعناقها.

كما يتعامل الأطفال مع الأضاحي باعتبارها حيوانات أليفة، ويعتنون بها حتى موعد الذبح.

أشهر عادات عيد الأضحى حول العالم

اليمن.. حمامات البخار استعدادًا للعيد

في اليمن، يحرص كثير من الرجال على زيارة حمامات البخار الشعبية المعروفة باسم “المقشامة” خلال وقفة عرفة أو صباح العيد.

ويعتبر اليمنيون هذا الطقس وسيلة للاسترخاء واستقبال العيد بالنشاط والحيوية بعد أيام من الاستعدادات المكثفة.

أشهر عادات عيد الأضحى حول العالم

عيد واحد.. وثقافات متعددة

ورغم اختلاف هذه الطقوس والعادات من بلد لآخر، فإنها تعكس التنوع الثقافي الكبير داخل العالم الإسلامي، وتؤكد أن عيد الأضحى لا يقتصر فقط على الشعائر الدينية، بل يمتد ليحمل ملامح الهوية الشعبية والتراث المحلي لكل مجتمع.

أغرب عادات عيد الأضحى طقوس عيد الأضحى حول العالم عادات المسلمين في عيد الأضحى خطف الخروف في الصين تكحيل الأضحية في ليبيا مصارعة الخرفان في الجزائر تزيين الأضاحي في باكستان عادات عيد الأضحى الغريبة تقاليد عيد الأضحى الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زعيم كوريا الشمالية

تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة

خالد الغندور

خالد الغندور يسخر من «زيزو» بعد تتويج الزمالك بالدوري

منتخب مصر

البداية بأنجولا.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

حكم زيارة القبور في العيد للنساء والرجال

حكم زيارة القبور في العيد للنساء والرجال .. دار الإفتاء تحسم الجدل وتحدد الضوابط

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

ليندسي جراهام

«عداؤكم لإسرائيل قديم» .. سيناتور أمريكي يفتح النار على باكستان بسبب اتفاقيات أبراهام

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

محمد صلاح

أبرزهم محمد صلاح .. يوفنتوس يتحرّك لخطف 3 نجوم من ليفربول

ترشيحاتنا

غزة

وسط الركام.. شاهد كيف قضى الفلسطينيون في غزة عيد الأضحى

كوريا الجنوبية وإيران

كوريا الجنوبية: الهجوم على سفينة تابعة لنا شمل صاروخا إيرانيا مضادا

حريق

حريق هائل في متجر بجولدرز جرين شمالي لندن و100 رجل إطفاء في محاولة للسيطرة عليه

بالصور

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة
أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أغرب عادات عيد الأضحى حول العالم.. من «خطف الخروف» في الصين إلى «تكحيل الأضحية» في ليبيا

أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية
أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية
أشهر عادات عيد الأضحى في الدول العربية

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟.. أسباب مفاجئة وراء الخمول بعد وجبات العيد

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟
لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟
لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟
أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد