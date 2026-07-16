هل يوجد تسليم بعد سجود التلاوة؟.. دار الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته "هل يوجد تسليم بعد سجود التلاوة؟".

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عن سؤال قائلا: نعم على الشخص إذا سجد للتلاوة أن يجلس من السجود ويسلم.

هل يجوز سجود التلاوة دون ارتداء الإسدال؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “عند قراءة القرآن تقابلنى سجدة تلاوة فهل يجوز السجود دون ارتداء الإسدال؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز السجود للتلاوة بدون ارتداء الإسدال.

وأوضح أمين الفتوى أن سجدة التلاوة صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة، من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة.

ماذا افعل حال وردت سجدة وأنا فى مكان لا يمكن فيه السجود .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية ، إن القصد من السؤال هو سجود التلاوة والتى تطرأ عند قراءة القرآن سواء كان ذلك فى المواصلات او ماشابه ذلك من الاماكن التى لا يستطيع فيها الانسان ادائها بها وهنا الانسان بين أمرين اما أن ينتظر حتى الوصول إلى أقرب مكان يمكن فيه السجود او ان يستعيض عن ذلك بذكر بما ذكره أمة الشافعية بأن يقول القارئ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر أربع مرات ومنهم من زاد قول لا حول ولا قوة إلا بالله فذلك يقوم مقام سجدة التلاوة والتى أدائها سنة .

ذكر بديل عن سجود التلاوة

وردا على سؤال: “ما التصرف الشرعي إذا كنت في المواصلات؟”، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه إذا كان الإنسان في مكان لا يستطيع فيه السجود فلا مانع من ترك سجود السهو لأنه سنة من فعل أخذ الثواب ومن تركه لا يأثم ولا عليه شيء، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك سجود التلاوة حتى لا يكون فريضة على المسلمين.

وكشف أمين الفتوى أن هناك ذكرا يقال إذا تعذر القيام لسجود التلاوة وحتى ولو كنت تقرأ في مكان تستطيع فيه السجود أو متوضئا وهو “سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إلَهَ إلا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ”.

وأشار إلى أن السجود عقب تلاوة آية من آيات السجود “سنةٌ مؤكدةٌ في الصلاة وفي غيرها”، وبعض الفقهاء اشترط الوضوء والطهارة لمن يسجد عند التلاوة.