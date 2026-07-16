في نهائي المونديال.. ملك إسبانيا يقود العائلة المالكة لدعم الماتادور

أعلن القصر الملكي الإسباني أن الملك فيليبي السادس سيحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب "ميتلايف" في مدينة إيست راذرفورد الأمريكية، لمساندة المنتخب الإسباني في سعيه للتتويج باللقب العالمي.

وأوضح القصر الملكي أن الملك سيترأس وفد العائلة المالكة الذي سيضم الملكة ليتيسيا، والأميرة ليونور، والأميرة صوفيا، في حضور يعكس الدعم الرسمي الكبير لـ"لا روخا" قبل المواجهة المرتقبة.

ويأتي هذا الحضور بعد نجاح المنتخب الإسباني في بلوغ المباراة النهائية إثر فوزه المستحق على نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل في الدور نصف النهائي، ليضمن الظهور الثاني له في نهائي كأس العالم.

وافتتح ميكيل أويارزابال التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 22، قبل أن يعزز بيدرو بورو تقدم إسبانيا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58، ليواصل المنتخب الإسباني سجله المميز دون أي خسارة في مباريات الدور نصف النهائي بالمونديال.

ومن المنتظر أن يتحدد منافس إسبانيا في النهائي عقب مواجهة الأرجنتين، حاملة اللقب، وإنجلترا، والتي تُقام مساء الأربعاء، حيث سيلتقي الفائز منهما مع "الماتادور" في المباراة الختامية للبطولة.