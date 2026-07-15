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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

9 مشروبات غنية بمضادات الأكسدة.. خيارات طبيعية لحماية الخلايا وتعزيز الصحة

9 مشروبات غنية بمضادات الأكسدة.. خيارات طبيعية لحماية الخلايا وتعزيز الصحة
9 مشروبات غنية بمضادات الأكسدة.. خيارات طبيعية لحماية الخلايا وتعزيز الصحة
ولاء عادل

يواجه الجسم يوميًا العديد من العوامل التي تزيد من تكوّن الجذور الحرة، مثل التلوث والضغوط النفسية والإجهاد البدني، إلى جانب العمليات الحيوية الطبيعية المرتبطة بإنتاج الطاقة، وللتقليل من تأثير هذه العوامل، يعتمد الجسم على مضادات الأكسدة، وهي مركبات تعمل على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، ورغم أن الجسم ينتج جزءًا منها بشكل طبيعي، فإن الحصول عليها من النظام الغذائي يظل أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة.

وذكر تقرير نشره موقع Health أن بعض المشروبات الطبيعية تُعد من أغنى المصادر الغذائية بمضادات الأكسدة، بفضل احتوائها على مركبات نباتية فعالة مثل البوليفينولات والفلافونويدات والكاروتينات، التي ترتبط بدعم صحة القلب وتعزيز المناعة والحد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة.

الماتشا.. جرعة مركزة من المركبات المفيدة

يختلف شاي الماتشا عن الشاي الأخضر التقليدي، إذ يُصنع من طحن أوراق الشاي كاملة، ما يمنحه تركيزًا أعلى من المركبات النباتية المفيدة، وعلى رأسها البوليفينولات، وتساعد هذه المركبات في مقاومة الإجهاد التأكسدي، ويمكن الاستمتاع بالماتشا كمشروب ساخن أو بارد، أو إضافته إلى العصائر ومشروبات البروتين.

الشاي الأسود.. دعم طبيعي لصحة القلب

يُعد الشاي الأسود مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، خاصة مركبات الثيافلافينات والثياروبيجين التي تتكون خلال عملية تصنيع الشاي، وتشير الدراسات إلى أن تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي صحي قد يساهم في دعم صحة القلب وتقليل احتمالات الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، سواء تم تناوله بمفرده أو مع الحليب أو الليمون.

القهوة.. فوائد صحية إلى جانب الكافيين

إلى جانب تأثيرها المنبه، تحتوي القهوة على نسبة جيدة من البوليفينولات، ومنها حمض الكلوروجينيك المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، كما ربطت دراسات عديدة بين تناول القهوة باعتدال وانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض العصبية والاستقلابية، مع أهمية تجنب الإفراط في السكر والإضافات مرتفعة السعرات.

الرمان.. مشروب غني بمضادات الأكسدة

يمتاز عصير الرمان باحتوائه على مركبات الأنثوسيانين والإيلاجيتانين، التي تمنحه لونه الأحمر المميز وتوفر له قدرة عالية على مقاومة الأكسدة، وتشير الأبحاث إلى أن تناوله قد يعزز دفاعات الجسم الطبيعية ضد الإجهاد التأكسدي.

التوت البري.. حماية للمسالك البولية

يحتوي عصير التوت البري على البروأنثوسيانيدينات، وهي مركبات قد تساعد في الحد من التصاق بعض البكتيريا بجدار المسالك البولية، كما يوفر فيتامين "سي" الذي يدعم الجهاز المناعي ويحمي الخلايا من الأضرار الناتجة عن الأكسدة، ويُفضل اختيار العصير غير المحلى للاستفادة القصوى من فوائده.

الكاكاو الطبيعي.. خيار مفيد للقلب والأوعية الدموية

يمنح مشروب الكاكاو المُحضّر من مسحوق الكاكاو قليل المعالجة الجسم كمية جيدة من الفلافونويدات، وهي مركبات ارتبطت بتحسين وظائف الأوعية الدموية وتعزيز صحة القلب، خاصة عند تناوله مع تقليل كمية السكر المضافة.

السموزي.. كوب يجمع فوائد متعددة

يساعد السموزي على الجمع بين أكثر من مصدر لمضادات الأكسدة في مشروب واحد، عند مزج الفواكه الطازجة مع الخضراوات الورقية، كما يمكن زيادة قيمته الغذائية بإضافة الزبادي أو المكسرات أو البذور للحصول على وجبة متكاملة.

عصائر الحمضيات.. مصدر مهم لفيتامين "سي"

تأتي عصائر البرتقال والجريب فروت ضمن أفضل المشروبات الغنية بفيتامين "سي"، الذي يؤدي دورًا مهمًا في دعم المناعة، والمساهمة في إنتاج الكولاجين، وتحسين امتصاص الحديد، ويظل العصير الطازج دون سكر الخيار الأفضل للاستفادة من قيمته الغذائية.

 

عصير الكرز الحامض.. يساعد على التعافي بعد التمارين

يحتوي عصير الكرز الحامض على مركبات نباتية قد تساهم في تقليل الالتهابات الناتجة عن المجهود البدني، كما يضم الميلاتونين والتربتوفان اللذين يرتبطان بتحسين جودة النوم، لذلك يُقبل عليه بعض الرياضيين بعد ممارسة التمارين.

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