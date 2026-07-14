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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد وصولها إلى متصفح كروم في الوطن العربي.. كيف تستفيد من ميزة Ask Gemini؟

بعد وصولها إلى متصفح كروم في الوطن العربي.. كيف تستفيد من ميزة Ask Gemini؟
بعد وصولها إلى متصفح كروم في الوطن العربي.. كيف تستفيد من ميزة Ask Gemini؟
ولاء عادل
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في خطوة جديدة لتعزيز دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجربة التصفح اليومية، أطلقت شركة جوجل رسميًا ميزة Ask Gemini لمستخدمي متصفح Google Chrome في عدد من دول الوطن العربي، لتمنح المستخدمين طريقة أسرع للتفاعل مع مساعدها الذكي دون الحاجة إلى فتح موقع أو تطبيق منفصل.

وتأتي الميزة الجديدة ضمن جهود جوجل لتسهيل الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح للمستخدمين إنجاز العديد من المهام اليومية مباشرة من شريط العنوان في المتصفح.

الوصول إلى Gemini من شريط العنوان

تعتمد ميزة Ask Gemini على دمج مساعد جوجل الذكي داخل متصفح كروم، حيث يمكن للمستخدم كتابة الرمز @ ثم اختيار Gemini من شريط العنوان (Omnibox)، قبل إدخال السؤال أو الطلب الذي يرغب فيه.

وبمجرد إرسال الاستفسار، ينتقل المستخدم مباشرة إلى واجهة Gemini للحصول على إجابة أو تنفيذ المهمة المطلوبة، دون الحاجة إلى البحث يدويًا أو فتح علامات تبويب إضافية.

مهام يومية تنجزها في ثوانٍ

تساعد الميزة الجديدة المستخدمين على تنفيذ العديد من المهام بسرعة، من بينها:

  • تلخيص المقالات والتقارير الطويلة.
  • ترجمة النصوص بين اللغات.
  • كتابة وصياغة رسائل البريد الإلكتروني.
  • اقتراح أفكار للمحتوى أو الدراسة والعمل.
  • الإجابة عن الأسئلة وتبسيط المعلومات المعقدة.

ويهدف هذا التكامل إلى تقليل الوقت اللازم للبحث والتنقل بين المواقع المختلفة، وجعل تجربة التصفح أكثر إنتاجية.

دعم محسّن للغة العربية

ومن أبرز ما يميز إطلاق Ask Gemini في المنطقة العربية، توفير دعم متقدم للغة العربية، بما يشمل فهم السياق اللغوي والتعامل مع اللهجات والصياغات المختلفة بصورة أكثر دقة، وهو ما يساهم في تقديم إجابات أكثر ملاءمة للمستخدم العربي.

كيف تستخدم الميزة بذكاء؟

لتحقيق أقصى استفادة من Ask Gemini، ينصح الخبراء باتباع بعض الممارسات، منها:

  • كتابة طلبات واضحة ومحددة للحصول على نتائج أكثر دقة.
  • استخدامه لتلخيص المستندات أو المقالات الطويلة قبل قراءتها بالكامل.
  • الاستفادة منه في تحسين صياغة الرسائل والبريد الإلكتروني.
  • طلب مقارنة بين المنتجات أو الخدمات قبل اتخاذ قرار الشراء.
  • مراجعة المعلومات المهمة من مصادر موثوقة عند استخدامها في الأبحاث أو الأعمال الرسمية، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تخطئ أحيانًا في بعض التفاصيل.
جيميناي ميزة Ask Gemini ميزة اسأل جيميناي اسأل جيميناي متصفح كروم

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