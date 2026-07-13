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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خل التفاح والعسل صباحًا.. هل يدعم خسارة الوزن أم أن فوائده مبالغ فيها؟

خل التفاح
خل التفاح
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انتشر خلال السنوات الماضية تناول مزيج خل التفاح والعسل على الريق باعتباره أحد المشروبات التي يُعتقد أنها تساعد على إنقاص الوزن وتحسين الصحة العامة، إلا أن خبراء التغذية يرون أن ما يتم تداوله حول هذا المشروب يتجاوز ما أثبتته الدراسات العلمية حتى الآن، بحسب تقرير نشره موقع Healthsite.

ماذا تقول الدراسات عن فوائده الصحية؟

تشير بعض الأبحاث إلى أن خل التفاح قد يساهم في تحسين بعض المؤشرات الصحية، من بينها المساعدة على خفض مستويات الكوليسترول الكلي لدى بعض الأشخاص.

لكن في المقابل، لم ترصد دراسات أخرى تأثيرًا واضحًا لهذا المشروب في خفض مستويات السكر في الدم أو الدهون الثلاثية أو الكوليسترول الضار، كما أظهرت بعض النتائج انخفاضًا في مستويات الكوليسترول النافع (HDL)، وهو ما لا يُعد من المؤشرات الإيجابية لصحة القلب.

ويرى المتخصصون أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن لا تكفي لإثبات أن خل التفاح مع العسل يمنح فوائد صحية استثنائية أو يمكن الاعتماد عليه وحده لتحقيق نتائج ملموسة.

هل يساعد خل التفاح مع العسل على إنقاص الوزن؟

يؤكد خبراء التغذية أنه لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أن تناول خل التفاح مع العسل صباحًا يؤدي إلى فقدان ملحوظ في الوزن أو يزيد من معدل حرق الدهون.

ورغم أن خل التفاح قد يساعد بعض الأشخاص على الإحساس بالشبع لفترة أطول، فإن خسارة الوزن ترتبط في المقام الأول بتحقيق عجز في السعرات الحرارية، إلى جانب الالتزام بممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة.

فوائد محتملة عند تناوله باعتدال

قد يقدم هذا المشروب بعض الفوائد عند استخدامه ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن، ومن أبرزها:

الاستفادة من مضادات الأكسدة الموجودة في العسل.

المساعدة على تعزيز الشعور بالشبع لدى بعض الأشخاص.

إمكانية استخدام العسل كبديل للسكر المكرر في بعض الأطعمة والمشروبات.

دعم العادات الغذائية الصحية عند تناوله بكميات معتدلة.

ويؤكد الخبراء أن هذه الفوائد المحتملة لا تجعل من المشروب علاجًا سحريًا أو بديلًا عن النظام الغذائي الصحي.

مخاطر الإفراط في تناول خل التفاح

رغم أن خل التفاح يُعد آمنًا نسبيًا عند تناوله بكميات معتدلة وبعد تخفيفه بالماء، فإن الإفراط في استخدامه أو شربه دون تخفيف قد يؤدي إلى عدد من الآثار الجانبية، من بينها:

تهيج الحلق والمريء.

تآكل مينا الأسنان نتيجة ارتفاع نسبة الحموضة.

اضطرابات في الجهاز الهضمي والشعور بعدم الارتياح.

احتمالية التفاعل مع بعض أدوية السكري وارتفاع ضغط الدم.

ولهذا، ينصح الأطباء الأشخاص الذين يتناولون أدوية بصورة منتظمة باستشارة الطبيب قبل إدخال خل التفاح ضمن روتينهم اليومي.

أفضل طريقة للحفاظ على وزن صحي

يشدد خبراء التغذية على أن الحفاظ على الوزن والصحة العامة لا يعتمد على تناول مشروب بعينه، وإنما يرتكز على اتباع نمط حياة صحي يشمل:

الالتزام بنظام غذائي متوازن.

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

الحصول على ساعات نوم كافية.

تقليل التوتر والضغوط النفسية.

شرب كميات مناسبة من الماء يوميًا.

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