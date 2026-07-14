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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لـ تاجر مواشي لاتجاره في المواد المخدرة بأسيوط

مجمع محاكم أسيوط
مجمع محاكم أسيوط
إيهاب عمر
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قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة تاجر مواشي، بالسجن المشدد 10   سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في مادة الشابو المخدر بقرية المطيعة بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين علي نسيره، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسن شلقامي، نائب رئيس المحكمة، و شريف زكريا ويصا، عضو المحكمة، و أمانة سر بخيت شحاتة و فنجري عبد الرحيم.

تعود وقائع القضية رقم 23451 لسنة 2025 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود معلومات للنقيب أحمد جمال، معاون وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط، تفيد قيام " محمد . م . ع " 39 عاما، تاجر مواشي، مقيم قرية المطيعة بالاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد أحمد عبد المقصود والنقيبان أحمد جمال و محمد الجاحر معاونوا وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط قوة من أفراد الشرطة استهدفت مكان تواجد المتهم بمنزله وفور وصول القوة شاهدوا المتهم يحمل " حقيبة كتف ".

وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشها عثر بداخلها على كيس بداخله كمية من مادة الشابو المخدر و 20 لفافة بلاستيكية تحتوي على ذات المادة المخدرة و 4 قطع لجوهر الحشيش و مادة الأفيون وسلاح ابيض مطواة قرن غزال .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط تاجر مواشي المشدد 10 سنوات مادة الشابو المخدر رئيس المحكمة

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