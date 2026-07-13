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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زواج بالإكراه.. جنايات الإسكندرية تحيل أوراق متهمين إلى فضيلة المفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني
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أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، أوراق كل من "م.ا.ع" و"ا.ع.ع" إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامهما، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، لاتهامهم باحتجاز المجني عليها "س.م.خ" والتعدى عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبو غنيم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام، والمستشار عمرو أمين بهلول وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8393 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة سيدي جابر يفيد بقيام المتهمين باحتجاز والتعدى على المجني عليها بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه على إثر توجه المجني عليها " س.م.خ" 17 سنة عاملة، إلى مسكن صديقتها لاستعادة بعض الملابس الخاصة بها كانت تركتها لديها، تقابلت مع المتهمين "م.ا.ع" عاطل ووالده المتهم الثاني و"ا.ع.ع" عاطل، الذين استدرجاها عنوة إلى إحدى الوحدات السكنية بالعقار محل الواقعة، وتعدا عليها بالضرب وجرداها من ملابسها وصورها في ذات الوضع باستخدام هاتف محمول، واكرهاها علي توقيع عقد زواج عرفي فيما بينها وبين المتهم الأول، وتعدا عليها المتهمان، ثم تعاطا مخدر الحشيش وتركاها.

فحررت محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.

الإسكندرية محكمة مفتي احالة زواج بالاكراه

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