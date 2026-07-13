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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفيات جامعة المنوفية تزيد الطاقة الاستيعابية بنسبة 40% وإنهاء قوائم الانتظار

رئيس جامعة المنوفية وعميد كلية طب
رئيس جامعة المنوفية وعميد كلية طب
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أعلن الأستاذ الدكتور محمد فهمي النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية نجاح مستشفيات جامعة المنوفية في تحقيق نقلة نوعية بمنظومة الرعايات المركزة والمتوسطة من خلال تنفيذ خطة تطوير شاملة استهدفت التوسع في الطاقة الاستيعابية ورفع كفاءة التشغيل وتحديث البنية التحتية بما انعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة.

وأكد عميد الكلية أن منظومة الرعايات المركزة شهدت خلال العام الأخير إنجازات غير مسبوقة حيث ارتفع عدد المرضى الذين تم استقبالهم ودخولهم إلى الرعايات المركزة والمتوسطة بنسبة تقارب 40% بعد أن كان متوسط عدد الحالات يبلغ نحو 7000 حالة سنويا ليصل إلى ما يقرب من 9700 حالة وهو ما يعكس نجاح خطة التوسع ورفع كفاءة استغلال الإمكانات المتاحة بما يضمن توفير الرعاية الطبية اللازمة لأكبر عدد من المرضى في التوقيت المناسب.

وأضاف أن هذه النتائج جاءت بالتوازي مع تنفيذ سلسلة من التوسعات النوعية داخل المستشفيات الجامعية شملت افتتاح وتشغيل عدد من وحدات الرعاية الجديدة وفي مقدمتها وحدة العناية المركزة للقلب التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية بتكلفة بلغت 3.2 مليون جنيه بما يدعم تقديم خدمات متخصصة لمرضى القلب والحالات الحرجة إلى جانب افتتاح وحدة رعاية الأطفال المبتسرين بإجمالي 17 سريرا مجهزا وفق أحدث المعايير بما يسهم في توفير رعاية متكاملة للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين ويعزز من قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات الحرجة

وأشار عميد الكلية إلى أن خطة التطوير تضمنت كذلك إضافة 20 سرير رعاية مركزة و20 سرير رعاية متوسطة خلال عام واحد وهو أكبر توسع تشهده منظومة الرعايات بالمستشفيات الجامعية في فترة زمنية قصيرة الأمر الذي ساهم في زيادة القدرة الاستيعابية وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من الخدمات العلاجية

وأوضح أن هذا التطور انعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمة المقدمة حيث نجحت المستشفيات في إنهاء قوائم انتظار دخول الرعايات للحالات المحولة من غرف العمليات بعد أن كانت بعض الحالات تضطر للانتظار لفترات طويلة لحين توافر أماكن بينما أصبحت الحالات حاليا تحصل على الرعاية اللازمة فور احتياجها بما أسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية ورفع معدلات الأمان للمرضى

كما أكد أن المستشفيات تمكنت من إنهاء مشكلة نقص أماكن الرعاية المركزة للأطفال والتي كانت تمثل أحد أبرز التحديات خلال الفترات السابقة لتصبح منظومة الرعايات قادرة على استيعاب الحالات الحرجة للأطفال دون تأخير في ظل التوسع المستمر في الإمكانات والتجهيزات الطبية

وأشار  إلى أن ما تحقق من إنجازات انعكس بوضوح على مستوى رضا المواطنين وكفاءة الخدمة حيث لم تتلق مستشفيات جامعة المنوفية  أي شكاوى واردة من مجلس الوزراء بشأن عدم توافر أماكن بالرعايات المركزة على مدار عام كامل وهو ما يعكس نجاح منظومة إدارة الأسرة والتوسع في الطاقة الاستيعابية والتنسيق المستمر بين مختلف الأقسام بما يضمن سرعة توفير أماكن للحالات الحرجة

ومن جانبه أكد الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن ما تحقق جاء نتيجة العمل بروح الفريق الواحد وتنفيذ خطة تطوير متكاملة استهدفت رفع كفاءة منظومة الرعايات والتوسع في الخدمات الطبية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة إلى جانب تطبيق آليات حديثة لإدارة الأسرة والتنسيق بين مختلف المستشفيات والأقسام بما ساهم في تحقيق طفرة حقيقية في مستوى الأداء وسرعة تقديم الخدمة الطبية تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد فهمي النعماني عميد الكلية وتنفيذا لتوجيهات  الاستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة 

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد ظريف مدير الرعايات المركزة بالمستشفيات الجامعية أن التوسع في عدد الأسرة وتحديث التجهيزات الطبية والتطوير المستمر لآليات العمل داخل وحدات الرعاية أسهم في زيادة معدلات استقبال المرضى وتحسين سرعة تداول الأسرة وتوفير الرعاية الحرجة للحالات على مدار الساعة مؤكدا استمرار العمل على دعم منظومة الرعايات بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية بما يواكب المعايير العالمية في تقديم الرعاية الحرجة.

واختتم عميد الكلية بالتأكيد على أن مستشفيات جامعة المنوفية مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة للتوسع والتطوير في مختلف التخصصات الطبية بما يواكب الزيادة المستمرة في أعداد المترددين ويعزز من مكانتها كأحد أكبر الصروح الطبية والتعليمية والعلاجية على مستوى الجمهورية ورسالتها في تقديم خدمة صحية متميزة وآمنة لأبناء محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة.

المنوفية رئيس جامعة المنوفية عميد كلية طب طب المنوفية مستشفى الجامعة قوائم الانتظار

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