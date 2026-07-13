مصرع عامل سقط من الطابق الخامس من برج سكنى ببنها

لقي عامل مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من الطابق الخامس داخل برج سكني تحت الإنشاء بقرية كفر الجزار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا يفيد بسقوط عامل من أعلى برج تحت الإنشاء أمام مكتب البريد بقرية كفر الجزار، حيث كان يقوم برفع الطوب إلى الأدوار العلوية أثناء العمل، ما أدى إلى سقوطه ووفاته في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى بنها التعليمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله.