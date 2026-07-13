قطع المياه عن 6 مناطق.. محافظ أسيوط يتابع إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة صرف المراغي.. صور

تابع اللواء محمد علوان محافظ أسيوط ميدانيا أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط طرد محطة صرف صحي المراغي بحي غرب مدينة أسيوط، بقطر 800 مم (زهر مرن)، والذي تسبب في انقطاع اضطراري لمياه الشرب عن 6 مناطق بالحي، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الإصلاح وسرعة إعادة تشغيل الخط واستئناف ضخ المياه للمناطق المتأثرة.

رافق المحافظ خلال الجولة لمحاسبة أمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بالشركة، إلى جانب عدد من مهندسي وفنيي الشركة ونواب رئيس حي غرب.

وتفقد المحافظ موقع الكسر، واطلع على مراحل تنفيذ أعمال الإصلاح، كما تابع عمليات شفط تجمعات المياه لتيسير عمل فرق الصيانة، موجهًا بتكثيف الجهود واستمرار العمل دون توقف على مدار الساعة، والالتزام بسرعة الانتهاء من الإصلاحات وفقًا للمعايير الفنية، تمهيدًا لإعادة تشغيل الطلمبات بكامل طاقتها واستئناف ضخ المياه في أسرع وقت.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة سخرت جميع إمكاناتها لدعم جهود الإصلاح، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الكسح التابعة لجهاز الإنقاذ السريع والأحياء للمشاركة في أعمال شفط المياه، مع استمرار التنسيق الكامل بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المعنية، لضمان سرعة إنجاز الأعمال وإعادة الخدمة تدريجيًا للمواطنين.

ووجه المحافظ بتوفير سيارات محملة بمياه شرب نقية للمناطق المتأثرة بالانقطاع المؤقت، لتلبية احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة بصورة طبيعية، مؤكدًا أن الحفاظ على مصالح المواطنين وتخفيف أي أعباء عنهم يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

وأوضح المحافظ أن غرفة إدارة الأزمات والعمليات الرئيسية بالمحافظة تلقت بلاغًا بحدوث الكسر المفاجئ بخط طرد محطة صرف المراغي، ما استلزم إيقاف تشغيل الخط بصورة مؤقتة لإجراء الإصلاحات اللازمة، الأمر الذي أدى إلى تأثر الخدمة بمناطق شارع المراغي، وزرزارة، والمصلى، والبركاوي، وغرب البلد العمومي وتفرعاته، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تتابع الموقف لحظة بلحظة حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح وانتظام ضخ المياه بكافة المناطق المتأثرة.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لفرق التشغيل والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي على سرعة الاستجابة والتعامل مع العطل، مؤكدًا ضرورة استمرار أعمال المراجعة الدورية للخطوط والشبكات ورفع كفاءتها، بما يسهم في تعزيز استدامة الخدمة والحد من تكرار الأعطال، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى التأكد من عودة ضخ المياه وانتظام الخدمة بالكامل لجميع المواطنين.

من جانبها، أوضحت المحاسبة أمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن فرق التشغيل والطوارئ انتقلت إلى موقع الكسر فور تلقي البلاغ، وتم الدفع بالمعدات والأطقم الفنية اللازمة، وجارٍ الانتهاء من أعمال الإصلاح تمهيدًا لإعادة تشغيل الخط وضخ المياه تدريجيًا حتى عودة الخدمة بكامل طاقتها.