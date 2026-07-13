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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال السوق الحضري وساحات انتظار الحاويات بالكوم الأحمر

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بالسوق الحضري ومشروع ساحات انتظار الحاويات والبرادات بقرية الكوم الأحمر لدعم تكتلات الرمان
محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بالسوق الحضري ومشروع ساحات انتظار الحاويات والبرادات بقرية الكوم الأحمر لدعم تكتلات الرمان
إيهاب عمر
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تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية الجارية بالسوق الحضري للخضر والفاكهة، ومشروع إنشاء استراحات وساحات انتظار للحاويات والبرادات بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على سير العمل بالمشروعين، اللذين يتم تنفيذهما ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي تنفذه الحكومة المصرية بتمويل جزئي من البنك الدولي، بهدف دعم تكتلات الرمان وتعزيز البنية التحتية اللازمة لتسويق المحاصيل الزراعية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتصدير.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، وممدوح جبر رئيس مركز ومدينة البداري، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للأعمال ونسب الإنجاز بالمشروعين.

واستهل المحافظ جولته بتفقد السوق الحضري للخضر والفاكهة، المقام على مساحة 20 ألف متر مربع، والذي بلغت نسبة تنفيذه نحو 85%، ويستهدف خدمة مركز البداري والمراكز المجاورة، مع التركيز على تجارة الخضر والفاكهة بالجملة، خاصة محصولي الرمان والموالح. ويضم السوق 75 محلاً تجارياً بمساحات متنوعة، إلى جانب مبنى إداري على مساحة ألف متر مربع، وثلاجة لحفظ الخضر والفاكهة، بما يسهم في تطوير منظومة التداول والتسويق وتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية.

كما تفقد محافظ أسيوط مشروع إنشاء ساحات انتظار الحاويات والبرادات، المقام على مساحة 10 آلاف متر مسطح، بتكلفة تبلغ 45 مليون جنيه، والذي بلغت نسبة تنفيذه نحو 45%. ويضم المشروع ساحات مخصصة لانتظار الحاويات والبرادات، ومبنى استراحة، ومظلات، ومبنى إدارياً، ودورات مياه، وخزانات لمياه الشرب، بما يوفر بنية لوجستية متكاملة تدعم عمليات نقل وتصدير الرمان، وترفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين والمصدرين.

ووجه اللواء محمد علوان بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، لضمان دخول المشروعين الخدمة في أقرب وقت وتحقيق الاستفادة القصوى منهما.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل مركز، مشيراً إلى أن مركز البداري يعد من أهم المناطق المنتجة لمحصول الرمان، الأمر الذي يستلزم توفير بنية تحتية متطورة تدعم عمليات التداول والتخزين والتصدير، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمحصول، وفتح فرص استثمارية جديدة، وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين.

أسيوط الأعمال الإنشائية بالسوق الحضري للخضر والفاكهة انتظار للحاويات والبرادات البداري

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