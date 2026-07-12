السيطرة على حريق محدود بأحد الفنادق في أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء من السيطرة على حريق محدود بأحد الفنادق بجوار محطة القطارات بمدينة أسيوط، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بحدوث حريق باحد الفنادق بجوار محطة قطارات السكة الحديد دائرة قسم أول أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.