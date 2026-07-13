سقوط أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية على الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بقنا بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بقنا.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا) ، وضبط بحوزته (882 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع – جهاز إشعال شماريخ - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتحقيق أرباح مالية بطريقة غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





