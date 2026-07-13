القيادة المركزية تعلن استخدام سلاحين جديدين ضد إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها استخدمت، لأول مرة، طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه (انتحارية) وزوارق مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه في الضربات التي شنتها ضد إيران، الأحد.

ولم توضح القيادة في بيانها نوع هذه المسيّرات على وجه التحديد أو عدد كل فئة منها التي شاركت في الهجمات.

وكانت الطائرات المسيّرة الهجومية الأمريكية قد شهدت أول استخدام لها في مرحلة مبكرة من الحرب مع إيران، عندما نشرت القيادة المركزية الأمريكية "منظومة الهجوم القتالي غير المأهول منخفضة التكلفة" (LUCAS)، وهي في الأساس نسخة تحاكي المسيّرات الإيرانية من طراز "شاهد-136"، التي استخدمتها روسيا بأعداد كبيرة في حربها على أوكرانيا.

وقالت القيادة المركزية في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي آنذاك: "هذه المسيّرات منخفضة التكلفة، المستوحاة من مسيّرات شاهد الإيرانية، أصبحت الآن تنفذ ضربات انتقامية أمريكية".

أما فيما يتعلق بالزوارق المسيّرة، فقال المدير السابق لمركز الاستخبارات المشتركة التابع للقيادة الأمريكية في المحيط الهادئ، كارل شوستر، إن الولايات المتحدة كانت تُجري تجارب على عدة أنواع منها.

وأوضح شوستر، في تصريح لشبكة CNN، أن "المسيرات لتنفيذ هجمات أحادية الاتجاه هو الزورق السطحي غير المأهول من فئة (Fleet-class USV)".

وأضاف أن هذه الزوارق صُممت أساسًا لمهام مكافحة الألغام أو مكافحة الغواصات، إلا أن سرعتها التي تتجاوز 40 ميلًا في الساعة تجعل من الممكن تكييفها لتنفيذ هجمات أحادية الاتجاه، أو ما يُعرف بـ"الهجمات الانتحارية".

وأشار شوستر إلى أن تكلفة الزورق الواحد تتجاوز مليوني دولار، لكنه أكد أنها "ستكون صعبة الإيقاف"، مضيفًا أن الزوارق المسيّرة من فئة (USV) ومسيّرات (LUCAS) الجوية مُصممة للإطلاق من سفن القتال الساحلية التابعة للبحرية الأمريكية.