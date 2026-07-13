زيلينسكي يعلن تعديلا وزاريا موسعا.. ويكلف رئيسة الوزراء بدور دبلوماسي جديد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عزمه إجراء تعديل موسع في تشكيلة مجلس الوزراء وقيادات أجهزة إنفاذ القانون، في إطار تنفيذ استراتيجية سياسية محدثة، كاشفا عن عرضه منصبا جديدا على رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو يتولي الإشراف على العلاقات مع أحد الشركاء الدوليين الرئيسيين لأوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي - في بيان نشره عبر تطبيق "تلجرام" - أنه بحث مع سفيريدينكو ضرورة تحديث عمل الحكومة بما يتماشى مع المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه اقترح عليها قيادة مسار جديد يركز على تعزيز العلاقات مع شريك دولي رئيسي، وأعرب عن أمله في أن ينجز البرلمان الإجراءات اللازمة لإقرار التغييرات الحكومية في أقرب وقت.

وأكد الرئيس الأوكراني أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تنظيم عمل المؤسسات الحكومية لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها تعزيز الدعم للمناطق الواقعة على خطوط المواجهة والمناطق الحدودية وزيادة إمدادات الأسلحة والطائرات المسيرة للقوات المسلحة، إلى جانب الاستعداد لفصل الشتاء.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تشمل كذلك تسريع إصلاح الشركات المملوكة للدولة، والإشراف على تنفيذ اتفاقيات إعادة الإعمار المبرمة مع الشركاء الدوليين.

كما أعلن زيلينسكي عن إدخال تغييرات هيكلية على إدارة السياسة الخارجية، من خلال تعيين مسؤولين مختصين بملفات ذات أولوية، تشمل التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة ومشروع الدفاع الأوروبي المضاد للصواريخ ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع الدول المجاورة مثل بولندا والمجر، إضافة إلى ملفات الشرق الأوسط ومنطقة الخليج والصين والمنظمات الدولية الرئيسية.

من جانبها، أكدت سفيريدينكو أنها ناقشت مع زيلينسكي إعادة هيكلة الحكومة وتطوير إدارة العلاقات الدولية.. معربة عن استعدادها لمواصلة خدمة الدولة وتعزيز مكانة أوكرانيا والدفاع عن مصالحها الوطنية.

وأشارت إلى أن الحكومة واصلت عملها في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق القريبة من خطوط القتال، مع التركيز على الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي خلال أزمة الطاقة التي شهدها فصل الشتاء الماضي.