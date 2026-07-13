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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

6720 زيارة رقابية على منشآت التأمين الصحي الشامل

GAHAR
GAHAR
عبدالصمد ماهر
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أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الرقابة الصحية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الحصول على اعتماد GAHAR لا يمثل نهاية رحلة الجودة، وإنما بدايتها، حيث تواصل الهيئة متابعة المنشآت الصحية طوال فترة الاعتماد لضمان الالتزام المستدام بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

وأوضح أن الهيئة نفذت حتى نهاية يونيو 2026  عدد  6720 زيارة رقابية للمنشآت الصحية المعتمدة، شملت 2012 زيارة فنية وإكلينيكية، و2428 زيارة إدارية، و2280 زيارة لقياس تجربة المريض، في إطار منظومة رقابية متكاملة تجمع بين تقييم جودة الرعاية، وكفاءة الإدارة والحوكمة، وقياس رضا المرضى ومقدمي الخدمة، بما يدعم ثقافة التحسين المستمر.

وأشار إلى أن العام المالي 2025/2026 شهد تنفيذ 2100 زيارة رقابية، تضمنت 864 زيارة إدارية بزيادة 31% عن العام السابق، و601 زيارة فنية وإكلينيكية بزيادة 21%، إضافة إلى 635 زيارة لقياس تجربة المريض، شملت تنفيذ أكثر من 186 ألف استبيان، بما يوفر مؤشرات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأضاف أن الزيارات الرقابية شملت جميع مستويات الرعاية الصحية، تصدرتها مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، تلتها المستشفيات، ثم المعامل، والمراكز الطبية، ومراكز الأشعة، والصيدليات، والعيادات، والعلاج الطبيعي، ومستشفيات الصحة النفسية، بما يعكس شمول المنظومة الرقابية لجميع المنشآت الصحية المعتمدة.

 استدامة الالتزام بالمعايير المعترف بها دوليًا

وأكد رئيس الهيئة أن فرق الرقابة يقوم بزيارات مستمرة  على المنشآت للتحقق من استدامة الالتزام بالمعايير المعترف بها دوليًا، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، وتطبيق منظومة الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة وتحليل أسبابها الجذرية، بما يسهم في تعزيز سلامة المرضى ومنع تكرار الأخطاء.

وشدد الدكتور أحمد طه على أن الرقابة الصحية ليست وسيلة لاكتشاف المخالفات فحسب، وإنما أداة لضمان استدامة الجودة ودعم التحسين المستمر، مؤكدًا أن الهيئة تتعامل بحزم مع أي مخالفة تمس سلامة المرضى، وتتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، والتي قد تصل إلى تعليق أو إلغاء الاعتماد مما يترتب عليه تعليق إدراج المنشأة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لحين إزالة أسباب المخالفة واستيفاء متطلبات الجودة.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة  على أن منظومة الرقابة الصحية تجسد توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة الجودة والحوكمة والمساءلة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة ومستدامة وفق أعلى المعايير الدولية.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR التأمين الصحي الشامل رضا المتعاملين المرضى

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