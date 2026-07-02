أخبار أسوان..ضبط منظومة تشغيل مركبات التوك توك..وتشغيل عبارةالسلام.. وجهود بمنظومة الجهار العالمية للاعتماد والرقابة الصحية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 1/7/2026 أحداث متنوعة .

مع بدء التطبيق الفعلى للإجراءات والخطوات الإنضباطية لمنظومة تشغيل مركبات التوك توك بالشارع الأسوانى ، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية للموقف المرورى لهذه المركبات بمحيط منطقة التأمين الصحى بطريق السادات ، وعدد من الشوارع والمناطق ، حيث لاحظ تواجد عدد من مركبات التوك توك.

بدء تطبيق منظومة تشغيل مركبات التوك توك الجديدة بأسوان

التقى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عددا من الباعة الجائلين بميدان المحطة، حيث أعطى المحافظ توجيهاته لمدير إدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، للبدء فى إجراءات تسليم باكيات جديدة بالسويقات التابعة للمحافظة بمناطق السيل ومدينة ناصر والمحمودية، وذلك وفقاً لرغبة كل مستفيد، بما يتيح لهم ممارسة أنشطتهم التجارية فى مواقع منظمة ومجهزة بعيداً عن العشوائية.



محافظ أسوان: توفير باكيات جديدة للباعة الجائلين لتحقيق الاستقرار الأسري وتنظيم المظهر الحضاري

جهود متنوعة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان التشغيل التجريبى لعبارة " السلام" بمرسى العبارات بقرية المنصورية التابعة لمركز ومدينة دراو، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال رفع الكفاءة والرفع على الجفاف بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية، ليصبح إجمالى العبارات العاملة بالقرية عبارتين تخدمان أكثر من 20 ألف نسمة .



أسوان.. تشغيل عبارة السلام بعد الإنتهاء من أعمال رفع كفاءتها

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) بالمحافظة لدعم تطوير القطاع الصحى ، وفقاً لتعليمات الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، وفى ظل التعاون المستمر مع الأجهزة التنفيذية والشركاء المعنيين.



محافظ أسوان يتابع جهود فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال النصف الأول من 2026

في اليوم الأول للتطبيق الفعلي للإجراءات والخطوات الإنضباطية لمنظومة تشغيل مركبات التوك توك، تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، من خلال جولة ميدانية، انتظام الحركة المرورية بالشوارع والميادين والمناطق السكنية، إلى جانب متابعة تطبيق الضوابط داخل محطات المواد البترولية، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق الانضباط بالشارع الأسوانى .



أسوان: ضبط 11 مركبة غير مرخصة وتركيب الأكواد لـ27 مركبة خلال أسبوع