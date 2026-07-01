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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: احتفالات بذكرى 30 يونيو.. وحملات تموينية.. وإزالة للتعديات.. وتلبية للمطالب الجماهيرية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة.. كان من أهمها :

أسوان تواصل تنفيذ مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة " لتعزيز التنمية البشرية

فقد تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تنفيذ فعاليات مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة "، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض بهدف نشر ثقافة التعلم المستمر وتمكين مختلف فئات المجتمع.

ويأتى ذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ووفقاً لرؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى. 

أسوان.. توجيهات عاجلة لتلبية مطالب 30 مواطنا ومواطنة والتخفيف عنهم

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءه الأسبوعى بالمواطنين ، حيث إستمع بشكل فردى إلى مطالب وشكاوى 30 مواطناً ومواطنة ، وذلك بحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، وسندس حامد مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة .

محافظ أسوان يتابع نتائج جهود إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29
 

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة ، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29 ، حيث أسفرت الجهود عن إزالة 36 حالة تعدى بمساحة 16 ألف و 958 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 23 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 5 أفدنة.


حملات مكثفة للرقابة على المخابز البلدية والأسواق فى أسوان

جهود متنوعة

واصلت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية جهودها المكثفة من خلال المرور الميدانى على المخابز والمنشآت التجارية والمجمعات الاستهلاكية ، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وضبط حركة الأسعار ومنع أى ممارسات إحتكارية أو مخالفات تموينية .


محافظ أسوان يتابع جهود وإنجازات فرع المجلس الإقليمى للسكان

أشاد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بالجهود والإنجازات التى ينفذها فرع المجلس الإقليمى للسكان بقيادة يحيى فضل، مدير الفرع، والتى تستهدف تحسين المؤشرات السكانية بالمحافظة، ودعم خطط التنمية البشرية، ورفع الوعى المجتمعى بأهمية تنظيم الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية، وذلك فى إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


حراك ثقافى وتعليمى بمكتبة مصر العامة بأسوان للاحتفال بالذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو المجيدة..صور

تواصل مكتبة مصر العامة بأسوان تنفيذ سلسلة متكاملة من الأنشطة والبرامج الثقافية والتعليمية والفنية بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو المجيدة بما يعزز دورها كمنارة للمعرفة ومركز لتنمية القدرات وبناء الإنسان ، وإتاحة فرص التعلم المستمر لجميع أبناء المحافظة بمختلف أعمارهم ويأتى ذلك فى ضوء تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .


 

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