حراك ثقافى وتعليمى بمكتبة مصر العامة بأسوان للاحتفال بالذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو المجيدة..صور

تواصل مكتبة مصر العامة بأسوان تنفيذ سلسلة متكاملة من الأنشطة والبرامج الثقافية والتعليمية والفنية بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو المجيدة بما يعزز دورها كمنارة للمعرفة ومركز لتنمية القدرات وبناء الإنسان ، وإتاحة فرص التعلم المستمر لجميع أبناء المحافظة بمختلف أعمارهم ويأتى ذلك فى ضوء تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

إحتفالات بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو المجيدة

تستضيف مكتبة مصر العامة بأسوان بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى إحتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو على المسرح الرومانى فى أمسية وطنية وثقافية وفنية ، والدعوة عامة لجميع المواطنين ، والحضور مجاناً .

برامج متنوعة لتنمية المهارات وإكتشاف المواهب

وتأتى جهود مكتبة مصر العامة بأسوان ، بمتابعة من السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، فى ضوء دعم مفهوم التعلم مدى الحياة، وحرصها على تقديم أنشطة متنوعة تشمل المجالات الثقافية والفنية والتدريبية، بما يساهم فى اكتساب المواطنين لمهارات جديدة وصقل المواهب والاستفادة من برامج التطوير وبناء القدرات ، وشهدت المكتبة خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من الفعاليات والبرامج المتنوعة تضمنت تمكين ذوى الهمم من خلال مبادرة " بإيدينا " بالتعاون مع مركز الريادة ، والتى شملت ورش الرسم وقشر الخشب ، بالإضافة إلى مبادرة "ريادة بإرادة " لتعليم لغة برايل دعماً لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة .

ثورة 30 يونيو



تنمية مهارات الأطفال والشباب

يتم ذلك من خلال المعسكر الصيفى ومكتبة الطفل عبر مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية والألعاب الحركية والورش الفنية التى تساعد على تنمية الإبداع والمهارات الحياتية ، ونشر الثقافة العلمية بين النشء والشباب من خلال المخيم الفلكى، الذى قدم تجربة معرفية مبسطة للتعرف على أسرار الكون والفضاء بأسلوب تفاعلى ، مع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة فى مجالات الجرافيك ديزاين، والذكاء الاصطناعى، والتسويق الرقمى، والبرمجة وتصميم الألعاب باستخدام Unity، واللغة الإنجليزية، بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمى ومهارات المستقبل ، فضلاً عن دعم الحرف والصناعات اليدوية من خلال دورات الكروشيه والشنط بالخرز والميداليات اليدوية والفخار، بما يفتح آفاقاً جديدة لتنمية المهارات الإبداعية وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

تعزيز الوعى الثقافى والهوية الوطنية

أكد المهندس عمرو لاشين على أهمية الدور الذى تقوم به مكتبة مصر العامة فى نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز الوعى المجتمعى، مشيراً إلى أن الاستثمار فى الإنسان وتنمية رأس المال البشرى يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 ، مع توفير بيئة تعليمية وثقافية جاذبة لجميع الفئات العمرية يسهم فى إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة الفعالة فى المجتمع.

برامج مجتمعية لترسيخ الإنتماء ودعم التنمية البشرية

تواصل المكتبة تنفيذ مبادراتها الثقافية، ومن بينها مبادرة "أسوان.. بوابة الحضارة" التى تضمنت ندوات وزيارات ميدانية للمواقع الأثرية، ومنها معبدا أبو سمبل وفيلة، بهدف تعزيز الهوية الوطنية وربط الأجيال الجديدة بتاريخ الحضارة المصرية العريقة.كما تولى المكتبة اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة من خلال نادي المرأة، الذى يقدم برامج فى الثقافة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والفنون والمبادرات المجتمعية.

تؤكد محافظة أسوان إستمرارها فى تقديم برامج نوعية تستهدف مختلف فئات المجتمع، ودعم ثقافة التعلم المستمر، وتنمية المهارات، وإكتشاف المواهب بما يساهم فى بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على التطور والإبداع .