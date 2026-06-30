محافظ أسوان يتابع جهود وإنجازات فرع المجلس الإقليمى للسكان

أشاد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بالجهود والإنجازات التى ينفذها فرع المجلس الإقليمى للسكان بقيادة يحيى فضل، مدير الفرع، والتى تستهدف تحسين المؤشرات السكانية بالمحافظة، ودعم خطط التنمية البشرية، ورفع الوعى المجتمعى بأهمية تنظيم الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية، وذلك فى إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يأتى ذلك فى ضوء مستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى.

وأكد محافظ أسوان أهمية تكامل جهود جميع الجهات التنفيذية والمجتمعية للعمل على تحسين الخصائص السكانية، وتوفير خدمات التوعية والصحة الإنجابية، وتمكين الشباب والمرأة، بما يساهم فى بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على المشاركة فى مسيرة التنمية.

إعادة تشكيل المجلس الإقليمى للسكان ووضع خطط عاجلة للتنمية السكانية

قام فرع المجلس الإقليمى للسكان بإعادة تشكيل المجلس الإقليمى للسكان واللجنة التنسيقية للسكان، مع وضع خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمركز ومدينة إدفو حتى عام 2027 من خلال التركيز على عدد من المحاور الرئيسية منها الخدمات التعليمية، والحد من معدلات المواليد، وخفض الزيادة الطبيعية، كما تم العمل على زيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول للوصول إلى معدل إنجاب مستهدف يبلغ 2,1 طفل لكل سيدة بنهاية الخطة العاجلة، حيث بلغ معدل الإنجاب بمحافظة أسوان 2,63، فيما وصل عدد المستخدمات للوسائل طويلة المفعول إلى 55415 سيدة بنسبة 56.7%.

تكثيف برامج التوعية والوصول للمواطنين



تم تنفيذ زيارات منزلية من خلال الرائدات الريفيات بقطاع الصحة لتقديم المشورة والتوعية للسيدات، حيث بلغ إجمالى الزيارات 167328 زيارة بنسبة تنفيذ بلغت 107%، بالإضافة إلى قياس أثر الندوات التوعوية من خلال متابعة مدى تحسن المؤشرات السكانية بالمحافظة.

كما تم عقد ورش عمل بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وممثلى الوحدات المحلية لوضع خطط تنفيذية مشتركة لتحسين الخصائص السكانية بجميع المراكز الإدارية.

دعم الشباب وبناء القدرات

واصل فرع المجلس الإقليمى للسكان تنفيذ برامج التدريب والتوعية، حيث تم تنفيذ تدريب ميدانى لطلاب الخدمة الاجتماعية بمقر الفرع بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وتنظيم ندوات حول القضية السكانية ودور الشباب فى مواجهتها.

كما شارك الفرع فى ورش عمل لبناء القدرات حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز مفاهيم الحوكمة والتنمية المحلية وتمكين المرأة، بالإضافة إلى عقد لقاءات تنسيقية مع المجلس القومى للمرأة ووحدة السكان ومسئولى التوطين بالجهات المعنية، مع تنفيذ فعاليات اليوم السكانى تحت عنوان “سلامة ولادنا.. مسئوليتنا”، والذى تضمن تنفيذ عدد من الندوات والأنشطة التوعوية.

الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

نفذت مديرية الصحة الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، حيث تم توقيع الكشف الطبى فى تخصص النساء والولادة على 30 سيدة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى متابعة حالات الحمل، كما تم تنفيذ ندوات توعوية حول المبادرات التى تنفذها وحدة السكان بمحافظة أسوان، ومنها "دعمك حق" و"تراحم" و"صحتك تهمنا" و"الجواز مسئولية وأسرة مستقرة" و"المسئولية الرقمية" و"رفقاً بالقوارير" و"قرى بلا أمية" و"يلا نشتغل".

تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على دعم برامج التنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ورفع الوعى لدى المواطنين، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لأبناء المحافظة.