قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
21 وظيفة شاغرة بوزارة التنمية المحلية والبيئة.. اعرف الشروط وموعد التقديم
جلسة ساخنة بالنواب حول منحة مترو الأنفاق.. انتقادات للحكومة ومطالب بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق
غزة وليبيا.. رئيس المخابرات العامة يلتقي مع رئيس الاستخبارات التركية
النواب يوافق على منحة أوروبية بقيمة 1.5 مليون يورو لدعم امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق
وثيقة أمريكية لإسرائيل لمنع استئناف الحرب على غزة وبدء إعادة الإعمار
وزراة الكهرباء تحسم الجدل حول رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي.. تفاصيل
وزير الدفاع البريطاني: خطة الاستثمار الدفاعي ستعزز قدرات الردع النووي للمملكة المتحدة
حلم التعليم انتهى بالإعدام.. القصة الكاملة لمأساة الطفلة "هنا" بمحافظة الفيوم
لأول مرة.. معالجة صوتية لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" لبثه إذاعة وتليفزيون بالتزامن
خبير: مصر تقود جهود دعم القضية الفلسطينية بقوة وتواصل دورها المحوري في استقرار غزة
النفط يتراجع مجدداً مع استمرار القلق بشأن مضيق هرمز وترقب محادثات الدوحة
نتائج مباريات دور الـ32 بمونديال 2026.. البرازيل والمغرب الأبرز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع نتائج جهود إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة ، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29 ، حيث أسفرت الجهود عن إزالة 36 حالة تعدى بمساحة 16 ألف و 958 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 23 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 5 أفدنة.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها.

التنسيق الحكومى والأمنى

تأتى هذه الجهود فى ظل التكليفات المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبمتابعة من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية .

 

تنوع حالات الإزالة

شملت الحملات إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها لطلبات تقنين تم رفضها داخل منظومة القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ، وحالات تعدى في المهد ، بالإضافة إلى حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، فى إطار جهود الدولة للتصدى لكافة أشكال المخالفات والتعديات .

الأهداف الإستراتيجية

الحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها .

فرض هيبة القانون والتصدى الفورى للمخالفات الجديدة .

تحقيق الإنضباط العمرانى ومواجهة التعديات العشوائية .

تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سرعة التنفيذ .

تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن سلسلة الموجات المتتالية ، فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها وترسيخ سيادة القانون وتحقيق الإنضباط العمرانى بمختلف أنحاء المحافظة .

وتهيب المحافظة بالمواطنين عدم القيام بأى محاولات للتعدى على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية والبناء المخالف تجنباً للإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

هبة مجدي

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.. آخر تحديث

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم.. تحذير عاجل لسكان القاهرة والصعيد

ترشيحاتنا

مضيق هرمز

عُمان: مسئولية إزالة الألغام من هرمز تقع بالدرجة الأولى على إيران

ماكرون

عودة النظارة إلى الواجهة.. ماكرون يفاجئ الفرنسيين بإطلالة جديدة داخل الإليزيه

غزة

إعلام إسرائيلي: واشنطن تضغط على تل أبيب للمضي في إعادة إعمار غزة دون اشتراط

بالصور

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

طريقة عمل البسلة بالجزر واللحم.. وصفة منزلية بمذاق لا يقاوم

البسلة
البسلة
البسلة

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الشرقية.. استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد