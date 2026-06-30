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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان تواصل تنفيذ مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة " لتعزيز التنمية البشرية

انا متعلم
انا متعلم
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تنفيذ فعاليات مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة "، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض بهدف نشر ثقافة التعلم المستمر وتمكين مختلف فئات المجتمع.

ويأتى ذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ووفقاً لرؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى. 

الإستثمار فى الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة

أكد محافظ أسوان على إستمرار دعم وتنفيذ مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" والتوسع فى برامجها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، لافتاً إلى أهمية الإستثمار فى الإنسان بإعتباره محوراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متعلم قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

ووجه المحافظ بمواصلة التنسيق بين وحدة السكان وجميع الجهات الشريكة ، وتكثيف الأنشطة التعليمية والتوعوية والتدريبية بما يحقق أهداف المبادرة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.

تنفيذ مبادرات مجتمعية لدعم التعليم والتنمية البشرية

وتم تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية ضمن فعاليات المبادرة خلال الربع الأول من عام 2026، والتى تستهدف دعم التعليم، ورفع الوعى المجتمعى، وتعزيز المشاركة الإيجابية للمواطنين فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

نتائج الربع الأول من المبادرة

وأسفرت جهود وحدة السكان بالمحافظة بإشراف رانيا مغربى ، وبمتابعة من وحدة التعاون الدولى بقيادة المهندسة دينا إبراهيم خلال الفترة من فبراير وحتى أبريل 2026 عن تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات تحت مظلة مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " ، حيث إستفاد 2000 مواطن من مبادرة "قرى بلا أمية" من إجمالى مستهدف 5000 مستفيد ، كما استفاد 2750 مواطناً من مبادرة "صحتنا فى بيئتنا" من إجمالى مستهدف 5000 مستفيد ، وجارى إستمرار تنفيذ المبادرتين ، وإستكمال المستهدفات المحددة خلال فترة تنفيذ المبادرة، بما يسهم فى دعم جهود الدولة لمواجهة الأمية، ونشر الوعى الصحى والبيئى بين المواطنين.

إطلاق مبادرة "حروف من نور" خلال الربع الثانى

وفى إطار الإستعداد لتنفيذ أنشطة الربع الثانى من المبادرة خلال الفترة من مايو وحتى يوليو 2026، أعدت وحدة السكان بمحافظة أسوان خطة تنفيذية تتضمن إطلاق مبادرة "حروف من نور"، والتى تستهدف 3000 مستفيد ، وتهدف المبادرة إلى تحسين المناخ التعليمى، ونشر الوعى بأهمية التعليم، والحد من ظاهرة التسرب من التعليم، بما يساهم فى بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على مواكبة متطلبات التنمية.

تأتى مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " ضمن جهود محافظة أسوان لتنمية القدرات البشرية، وتعزيز الوعى المجتمعى، وتوفير فرص التعلم المستمر، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

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