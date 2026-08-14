إنجاز طبي جديد بمستشفى القناطر الخيرية.. نجاح أول جراحة لتقويم الفكين بتقنيات التخطيط الرقمي

نجح الفريق الطبي بمستشفى القناطر الخيرية في إجراء أول عملية لجراحة الفم والوجه والفكين بالمستشفى وذلك ضمن جهود دعم التخصصات الدقيقة وتوفير خدمات علاجية متقدمة داخل مستشفيات محافظة القليوبية.



وتُعد العملية نقلة نوعية في مستوى خدمات جراحة الفم والوجه والفكين بالمستشفى، حيث أُجريت لمريضة تبلغ من العمر 18 عامًا كانت تعاني من عدم تناسق بالوجه، وإطباق غير سليم وعضّة معكوسة بالأسنان، نتيجة تراجع الفك العلوي وبروز الفك السفلي.

وتم إجراء تقويم جراحي للفكين باستخدام أحدث تقنيات التخطيط الرقمي للجراحات، من خلال تصميم شرائح ثلاثية الأبعاد وأدلة جراحية مخصصة للمريضة، بما أسهم في تحقيق أعلى مستويات الدقة أثناء إجراء الجراحة وتحسين النتائج الوظيفية والشكلية.

من جانبه، توجه الدكتور إسحق جميل إسحق وكيل الوزارة بخالص الشكر للدكتور سيد النحاس مدير المستشفي وللفريق الطبي والتمريضي المشارك في إجراء العملية تقديرًا لما بذلوه من جهد وكفاءة مهنية أسهمت في تحقيق هذا النجاح، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الخدمات التخصصية بالمستشفى ومتمنيًا للفريق مزيدًا من النجاح والتوفيق.