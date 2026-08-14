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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كامل العدد.. حضور مكثف في انتظار محمد رمضان بحفل الساحل الشمالي

كامل العدد.. حضور مكثف في انتظار محمد رمضان بحفل الساحل الشمالي
كامل العدد.. حضور مكثف في انتظار محمد رمضان بحفل الساحل الشمالي
سعيد فراج

شهد مقر حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، حضورا جماهيريا كبيرا، إذ توافد الجمهور بكثافة ويستمرون في التوافد قبل لحظات من بداية الحفل.

كما شهد مقر حفل محمد رمضان، استعدادات مكثفة قبل بداية الحفل، في ظل تأمين مكثف من الشركة المنظمة للحفل.

ويحمل حفل محمد رمضان، شعار كامل العدد إذ نفدت جميع التذاكر من كل الفئات.

يذكر أن ويحيي الفنان محمد رمضان، حفل جماهيري ضخم في العلمين اليوم 14 أغسطس، في ليلة استثنائية تجمع الآلاف من جمهوره في أجواء مليئة بالحماس والطاقة والاحتفال.

ويقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، إلى جانب أحدث أعماله الغنائية، في عرض يجمع بين الموسيقى والاستعراض وأجواء الصيف المميزة.


أحدث أغاني محمد رمضان

وحققت أحدث أعماله الغنائية "حبيبي أنا من غيرك" إنجازا استثنائيا بدخولها القائمة العالمية، حاصدة المركز الـ 11 في تريند الأغاني العالمية.

وتخطت أغنية "حبيبي أنا من غيرك" حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط منذ طرحها على "يوتيوب".

وتقول بعض كلمات الأغنية: يا لاطش قلبي لطشة.. جمالك حلو برشة.. الناس في عينيا مُرّة.. وأنت في عينيا ماتشا.. يا ظابط قلبي ظبطة.. عالجت كل خبطة الناس في عينيا وحشة.. وأنت في عينيا لُقطة.. حبيبي أنا من غيرك.. زي الدولة من غير بوليس.. زي فرنسا من غير باريس.. زي البدلة من غير قميص.. حبيبي أنا من غيرك.. زي الليجا من غير لامين.. زي الجيزة من غير كمين..زي الفيزا من غير Machine.. حبيبي أنا من غيرك.. زي الشارع من غير إنارة.. زي تقاطع من غير إشارة.. زي القهوة من غير سجارة.. حبيبي أنا من غيرك.. زي سي السيد من غير أمينة.. زي هاسيندا من غير كابينة.. زي البيبي من غير تتينا.


عودة محمد رمضان لـ الدراما

ويعود محمد رمضان إلى دراما رمضان من خلال مسلسل «عشماوي»، المقرر عرضه عبر قناة MBC مصر، والعمل من إخراج بيتر ميمي وتأليف محمد إسماعيل أمين.

وكان آخر ظهور لمحمد رمضان في دراما رمضان من خلال مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عُرض عام 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.


أعمال محمد رمضان

ويُعرض للفنان محمد رمضان حاليًا فى دور السينما فيلم «أسد»، الذى يشاركه بطولته كل من رزان جمال، وعلى قاسم، وإسلام مبارك، وكامل الباشا، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وماجد الكدوانى، وأحمد داش. الفيلم من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

وتدور أحداث فيلم «أسد» فى مصر خلال القرن التاسع عشر، حول عبد يُدعى «أسد» يتمتع بشخصية متمردة، تبدأ رحلته بقصة حب ممنوعة تشعل صراعًا مع الطبقة الحاكمة. ومع تصاعد الأحداث، يتحول الظلم الذى يتعرض له إلى شرارة ثورة تقلب موازين القوى، فى إطار درامى تاريخى يناقش قضايا العبودية والحرية والصراع من أجل العدالة.

محمد رمضان صدي البلد الساحل الشمالي

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