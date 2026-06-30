أسوان.. توجيهات عاجلة لتلبية مطالب 30 مواطنا ومواطنة والتخفيف عنهم

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءه الأسبوعى بالمواطنين ، حيث إستمع بشكل فردى إلى مطالب وشكاوى 30 مواطناً ومواطنة ، وذلك بحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، وسندس حامد مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة .

إهتمام خاص بذوى الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية

وأكد المهندس عمرو لاشين خلال اللقاء على إعطاء أولوية خاصة لذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة ، حيث تم تخصيص أول 13 حالة للقائهم بشكل مباشر ، فى إطار توجهات الدولة لتحقيق العدالة الإجتماعية ودمجهم داخل المجتمع وتوفير أوجه الرعاية والدعم اللازمة لهم ، كما وجه المحافظ بتوفير دراجة مجهزة لأحد المواطنين من ذوى الإعاقة الحركية ، بما يساهم فى تيسير حياته اليومية وتحسين مستوى المعيشة .

مساعدات عاجلة ودعم للحالات الإنسانية

ووجه محافظ أسوان مديرية التضامن الإجتماعى بسرعة صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل لعدد من الحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجاً ، للتخفيف عن كاهلهم ومساندتهم فى مواجهة الأعباء المعيشية .

توفير فرص عمل وتحقيق الإستقرار للشباب

وكلف المهندس عمرو لاشين مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب داخل القطاع الخاص ، بما يدعم توفير مصدر دخل مستقر ويساهم فى تحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية لهم .

حل مشكلات الخدمات الأساسية للمواطنين

وشملت توجيهات المحافظ تكليف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتدعيم محطة مياه الشرب المغذية لنجع المقلة بأبو الريش بطلمبات لزيادة كميات المياه المنتجة لخدمة الأهالى ، مع التأكيد على عدم قطع المياه عن أى منطقة إلا بعد الإعلان المسبق عبر الصفحة الرسمية للمحافظة .

كما وجه بإستكمال أعمال توصيل خط الصرف الصحى بمنطقة الزيداب بمطلع الصداقة الجديدة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض المشكلات التى تؤثر على المواطنين ، ومنها دراسة موقف إحدى المغاسل لما تسببه من أضرار بالمنطقة السكنية المحيطة .

تيسيرات للحالات الأولى بالرعاية وتحسين جودة الحياة

وفى إطار دعم الحالات الأولى بالرعاية ، وجه محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة أسوان بتوفير بايكات داخل السويقات لعدد من الحالات الإنسانية مراعاة لظروفهم الصحية ، بما يساعدهم على ممارسة أعمالهم وتوفير مصدر رزق مناسب لهم .

كما كلف المحافظ مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بإجراء عدد من العمليات الجراحية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، مع توفير الفحوصات الطبية والعلاج اللازم للحالات المرضية .

دعم جهود التنمية وتحقيق العدالة الإجتماعية

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن لقاءات المواطنين الأسبوعية تأتى ضمن سياسة المحافظة للإستماع المباشر للمواطنين ، وسرعة الإستجابة لمطالبهم ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بما يحقق التنمية المستدامة وجودة الحياة لأهالى أسوان .

تؤكد لقاءات محافظ أسوان الأسبوعية بالمواطنين إستمرار نهج المحافظة فى التواصل المباشر مع الأهالى ، وسرعة التعامل مع مطالبهم ، وتقديم الدعم للحالات الأكثر إحتياجاً ، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الحماية الإجتماعية والتنمية الشاملة .