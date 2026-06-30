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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. توجيهات عاجلة لتلبية مطالب 30 مواطنا ومواطنة والتخفيف عنهم

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءه الأسبوعى بالمواطنين ، حيث إستمع بشكل فردى إلى مطالب وشكاوى 30 مواطناً ومواطنة ، وذلك بحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، وسندس حامد مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة .

إهتمام خاص بذوى الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية

وأكد المهندس عمرو لاشين خلال اللقاء على إعطاء أولوية خاصة لذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة ، حيث تم تخصيص أول 13 حالة للقائهم بشكل مباشر ، فى إطار توجهات الدولة لتحقيق العدالة الإجتماعية ودمجهم داخل المجتمع وتوفير أوجه الرعاية والدعم اللازمة لهم ، كما وجه المحافظ بتوفير دراجة مجهزة لأحد المواطنين من ذوى الإعاقة الحركية ، بما يساهم فى تيسير حياته اليومية وتحسين مستوى المعيشة .

مساعدات عاجلة ودعم للحالات الإنسانية

ووجه محافظ أسوان مديرية التضامن الإجتماعى بسرعة صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل لعدد من الحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجاً ، للتخفيف عن كاهلهم ومساندتهم فى مواجهة الأعباء المعيشية .

توفير فرص عمل وتحقيق الإستقرار للشباب

وكلف المهندس عمرو لاشين مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب داخل القطاع الخاص ، بما يدعم توفير مصدر دخل مستقر ويساهم فى تحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية لهم .

حل مشكلات الخدمات الأساسية للمواطنين

وشملت توجيهات المحافظ تكليف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتدعيم محطة مياه الشرب المغذية لنجع المقلة بأبو الريش بطلمبات لزيادة كميات المياه المنتجة لخدمة الأهالى ، مع التأكيد على عدم قطع المياه عن أى منطقة إلا بعد الإعلان المسبق عبر الصفحة الرسمية للمحافظة .

كما وجه بإستكمال أعمال توصيل خط الصرف الصحى بمنطقة الزيداب بمطلع الصداقة الجديدة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض المشكلات التى تؤثر على المواطنين ، ومنها دراسة موقف إحدى المغاسل لما تسببه من أضرار بالمنطقة السكنية المحيطة .

تيسيرات للحالات الأولى بالرعاية وتحسين جودة الحياة

وفى إطار دعم الحالات الأولى بالرعاية ، وجه محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة أسوان بتوفير بايكات داخل السويقات لعدد من الحالات الإنسانية مراعاة لظروفهم الصحية ، بما يساعدهم على ممارسة أعمالهم وتوفير مصدر رزق مناسب لهم .

كما كلف المحافظ مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بإجراء عدد من العمليات الجراحية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، مع توفير الفحوصات الطبية والعلاج اللازم للحالات المرضية .

دعم جهود التنمية وتحقيق العدالة الإجتماعية

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن لقاءات المواطنين الأسبوعية تأتى ضمن سياسة المحافظة للإستماع المباشر للمواطنين ، وسرعة الإستجابة لمطالبهم ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بما يحقق التنمية المستدامة وجودة الحياة لأهالى أسوان .

تؤكد لقاءات محافظ أسوان الأسبوعية بالمواطنين إستمرار نهج المحافظة فى التواصل المباشر مع الأهالى ، وسرعة التعامل مع مطالبهم ، وتقديم الدعم للحالات الأكثر إحتياجاً ، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الحماية الإجتماعية والتنمية الشاملة .

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