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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة للرقابة على المخابز البلدية والأسواق فى أسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصلت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية جهودها المكثفة من خلال المرور الميدانى على المخابز والمنشآت التجارية والمجمعات الاستهلاكية ، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وضبط حركة الأسعار ومنع أى ممارسات إحتكارية أو مخالفات تموينية .

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والأنشطة التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

ضبط جودة الخبز ومتابعة الأنشطة التموينية

شملت الحملات التفتيشية متابعة إنتاج الخبز البلدى المدعم ، والتأكد من مطابقته للمواصفات والأوزان المقررة ، بالإضافة إلى مراجعة الإلتزام بالقرارات والقوانين التموينية المنظمة للعمل ، ومتابعة توافر السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، والتصدى لأى محاولات للتلاعب بالحصص التموينية أو خلق أسواق غير رسمية.

ضبط مخالفات متنوعة وإتخاذ الإجراءات القانونية

وأسفرت الحملات المكثفة التى تم تنفيذها على نطاق المحافظة خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو الجارى عن تحرير إجمالى 192 محضراً تموينياً متنوعاً ، وذلك فى إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وشملت 178 محضر فى مجال المخابز البلدية ، و 14 محضر فى مجال الأسواق .

ضبط مخالفات بالمخابز البلدية بمركز ومدينة إدفو

قام المسئولين بالوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو برئاسة شوقى مصطفى بالتنسيق مع الإدارة التموينية بالمرور على 17 مخبر حيث تم ضبط 18 مخالفة تموينية ، وتم تحرير المحاضر اللازمة .

وتأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على استمرار الرقابة التموينية وتحقيق الانضباط بالأسواق والمخابز ، وضمان تقديم خبز وسلع غذائية آمنة للمواطنين ، مع مواجهة كافة المخالفات بكل حسم وفقاً للقانون .

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