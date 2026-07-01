أسوان.. تشغيل عبارة السلام بعد الإنتهاء من أعمال رفع كفاءتها

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان التشغيل التجريبى لعبارة " السلام" بمرسى العبارات بقرية المنصورية التابعة لمركز ومدينة دراو، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال رفع الكفاءة والرفع على الجفاف بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية، ليصبح إجمالى العبارات العاملة بالقرية عبارتين تخدمان أكثر من 20 ألف نسمة .

ويأت ذلك فى ظل حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتوفير وسائل نقل نهرى آمنة ومستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

تطوير منظومة النقل النهرى لخدمة المواطنين

وأكد محافظ أسوان أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بتطوير منظومة النقل النهرى بإعتبارها شرياناً حيوياً يخدم آلاف المواطنين، مشيراً إلى أن رفع كفاءة العبارات وصيانتها بصورة دورية يسهم فى توفير وسائل نقل آمنة، وتحقيق السيولة فى حركة التنقل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالى بالمناطق التى تعتمد على النقل النهرى فى حياتها اليومية.

مواصفات وتجهيزات حديثة للعبارة

تبلغ قدرة عبارة السلام 220 حصاناً، وتستوعب نحو 100 راكب و10 سيارات صغيرة، فيما بلغت تكلفة أعمال رفع الكفاءة حوالى 6 ملايين جنيه، وشملت تجهيزها بالروافع والغواطس، وكابينة قيادة حديثة، إلى جانب توفير مقاعد ومظلات مخصصة للركاب، بما يضمن توفير أعلى درجات الراحة والكفاءة أثناء التشغيل.

أعلى معايير السلامة والأمان



تم تجهيز العبارة بكافة وسائل السلامة والصحة المهنية، من معدات وأدوات الإنقاذ، وتجهيزات التشغيل الآمن، مع إستمرار تنفيذ أعمال المتابعة والصيانة الدورية للحفاظ على كفاءتها التشغيلية، وضمان تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين.

رفع كفاءة العبارة وفقاً لتوجيهات المحافظ

وجاء تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين حيث تم التنسيق مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية لتنفيذ جميع الأعمال الفنية والهندسية اللازمة، بما يضمن جاهزية العبارة للعمل بكفاءة وإنتظام لخدمة المواطنين.

تشغيل منتظم لتسهيل حركة الأهالى

ومن جانبه أوضح سيد سعدى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان تم الإنتهاء من أعمال الصيانة والتشغيل التجريبى للعبارة، تمهيداً لعودة تشغيلها بصورة منتظمة، لتواصل نقل المواطنين بين الضفتين الغربية والشرقية لنهر النيل بما يساهم فى تسهيل حركة الأهالى وتخفيف أعباء التنقل اليومية.



تواصل محافظة أسوان تنفيذ خططها لتطوير منظومة النقل النهرى، من خلال رفع كفاءة العبارات وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان، بما يضمن تقديم خدمات نقل آمنة ومتميزة للمواطنين، ويسهم فى تحسين جودة الحياة ودعم جهود التنمية الشاملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.