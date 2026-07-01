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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: توفير باكيات جديدة للباعة الجائلين لتحقيق الاستقرار الأسري وتنظيم المظهر الحضاري

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

التقى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عددا من الباعة الجائلين بميدان المحطة، حيث أعطى المحافظ توجيهاته لمدير إدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، للبدء فى إجراءات تسليم باكيات جديدة بالسويقات التابعة للمحافظة بمناطق السيل ومدينة ناصر والمحمودية، وذلك وفقاً لرغبة كل مستفيد، بما يتيح لهم ممارسة أنشطتهم التجارية فى مواقع منظمة ومجهزة بعيداً عن العشوائية.

 

تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة

وأكد محافظ أسوان أن هذه الخطوة تستهدف توفير مصدر دخل مستقر للباعة الجائلين وأسرهم، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الإقتصادية والحفاظ على الإنضباط بالشوارع والميادين، بما يساهم فى توفير بيئة حضارية تليق بالمواطن الأسوانى والزائرين للمحافظة.

الحد من العشوائية والحفاظ على المظهر الحضارى

وقال المهندس عمرو لاشين إن تنظيم أماكن ممارسة الأنشطة التجارية يساهم فى الحد من الإشغالات العشوائية، وتحقيق السيولة المرورية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دعم جهود المحافظة فى تحسين المشهد البصرى والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المناطق.

 

فرص عمل متاحة للشباب بالقطاع الخاص


فى السياق ذاته، ناشد محافظ أسوان الشباب الراغبين فى الحصول على فرص عمل التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، للتقدم للاستفادة من فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص، والتى يتم توفيرها بشكل مستمر بالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة، بهدف توفير مصادر دخل مستقرة للشباب وأسرهم، والمساهمة فى تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.

دعم مستمر للفئات المستحقة

وأكدت محافظة أسوان استمرار جهودها فى تنفيذ المبادرات والبرامج التى تستهدف دعم المواطنين وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات، بما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة، ويعزز من جهود التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى مختلف القطاعات.

وأكدت محافظة أسوان مواصلة تنفيذ خططها الرامية إلى تنظيم الأنشطة التجارية، ودعم الباعة الجائلين، وتوفير فرص العمل للشباب، بما يحقق الاستقرار الأسرى والمعيشى للمواطنين، ويساهم فى خلق بيئة حضارية منظمة تدعم مسيرة التنمية وتحسين جودة الحياة بالمحافظة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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